Версия:
2.7.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Sounter, LLC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 23 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
Погрузитесь в увлекательное приключение, где музыка становится вашим учителем, а любимые песни — ключом к освоению новых языков. Sounter предлагает бесплатный онлайн-курс для изучения итальянского, испанского, английского, немецкого и многих других языков, превращая каждое занятие в яркое и вдохновляющее путешествие.
Независимо от того, только ли вы начинаете или уже имеете опыт, наш уникальный метод делает процесс изучения увлекательным, помогая быстрее запоминать лексику и улучшать произношение. Откройте для себя новый подход к изучению языков через музыку и наслаждайтесь каждым моментом обучения.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Sounter: изучение языков весел (Мод, Premium Unlocked) v2.7.8 MOD APK
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