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Sounter: изучение языков весел (Мод, Premium Unlocked)

Sounter: изучение языков весел (Мод, Premium Unlocked) 2.7.8

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Версия:
2.7.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Sounter, LLC
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 23 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в увлекательное приключение, где музыка становится вашим учителем, а любимые песни — ключом к освоению новых языков. Sounter предлагает бесплатный онлайн-курс для изучения итальянского, испанского, английского, немецкого и многих других языков, превращая каждое занятие в яркое и вдохновляющее путешествие. 


Независимо от того, только ли вы начинаете или уже имеете опыт, наш уникальный метод делает процесс изучения увлекательным, помогая быстрее запоминать лексику и улучшать произношение. Откройте для себя новый подход к изучению языков через музыку и наслаждайтесь каждым моментом обучения.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Sounter: изучение языков весел (Мод, Premium Unlocked) v2.7.8 MOD APK

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Скачать Sounter: изучение языков весел (Мод, Premium Unlocked) 23 Мб Ссылка 2 23 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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