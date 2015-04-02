Версия:
6.7.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Ling Learn Languages
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Ling Learn Languages — это интерактивное приложение для быстрого и эффективного изучения английского и других языков, предлагающее увлекательные уроки и обучающие игры.
С Ling Learn Languages обучение становится простым и увлекательным благодаря разнообразным игровым методикам, которые помогают запоминать материал лучше и быстрее. Интуитивный интерфейс и красочные визуальные эффекты создают комфортную атмосферу для изучения, а продуманная навигация делает процесс обучения максимально удобным.
Погрузитесь в динамичные языковые упражнения, наслаждайтесь увлекательными уроками и откройте новые горизонты общения с Ling Learn Languages!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Ling - Учите языки (Мод, Premium Unlocked) v6.7.4 MOD APK
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