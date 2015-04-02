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Ling - Учите языки (Мод, Premium Unlocked)

Ling - Учите языки (Мод, Premium Unlocked) 6.7.4

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Версия:
6.7.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Ling Learn Languages
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Ling Learn Languages — это интерактивное приложение для быстрого и эффективного изучения английского и других языков, предлагающее увлекательные уроки и обучающие игры.


С Ling Learn Languages обучение становится простым и увлекательным благодаря разнообразным игровым методикам, которые помогают запоминать материал лучше и быстрее. Интуитивный интерфейс и красочные визуальные эффекты создают комфортную атмосферу для изучения, а продуманная навигация делает процесс обучения максимально удобным.


Погрузитесь в динамичные языковые упражнения, наслаждайтесь увлекательными уроками и откройте новые горизонты общения с Ling Learn Languages!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Ling - Учите языки (Мод, Premium Unlocked) v6.7.4 MOD APK

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Скачать Ling - Учите языки (Мод, Premium Unlocked) 81 Мб Ссылка 2 81 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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