Версия:
2.2.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Loora AI
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 23 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Speak English with Loora AI — ваш личный тренер по английскому языку, доступный 24/7 для практики разговорной речи в максимально реалистичной форме.
С Loora AI изучение английского становится проще благодаря персонализированным урокам, которые адаптируются под ваш уровень и дают мгновенную обратную связь по грамматике, произношению и беглости речи.
Практикуйте общение на английском языке в любое время и в удобном для вас формате, улучшайте навыки без стресса и достигайте уверенности в речи с Loora AI!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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