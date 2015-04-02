Описание

Speak English with Loora AI — ваш личный тренер по английскому языку, доступный 24/7 для практики разговорной речи в максимально реалистичной форме.





С Loora AI изучение английского становится проще благодаря персонализированным урокам, которые адаптируются под ваш уровень и дают мгновенную обратную связь по грамматике, произношению и беглости речи.





Практикуйте общение на английском языке в любое время и в удобном для вас формате, улучшайте навыки без стресса и достигайте уверенности в речи с Loora AI!