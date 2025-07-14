android-1.ru / Программы / Образование / Piano eTutor: learn piano (Мод, Premium Unlocked)
Piano eTutor: learn piano (Мод, Premium Unlocked)

Piano eTutor: learn piano (Мод, Premium Unlocked) v6.8.1

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
6.8.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Music EdTech
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 16:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 250 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Описание

Piano eTutor — это современное многоплатформенное приложение, созданное для эффективного и интуитивного обучения игре на фортепиано. Благодаря инновационным технологиям оно устраняет распространённые трудности в изучении инструмента, делая процесс лёгким и доступным для всех.


Вам не нужно углубляться в теорию, чтобы начать играть — достаточно прочитать краткое руководство и приступить к упражнениям. Приложение использует технологии для наглядного и простого объяснения музыкальных концепций, минимизируя потребность в долгих пояснениях. Piano eTutor — ваш надёжный помощник на пути к освоению фортепиано, который делает обучение лёгким, увлекательным и результативным!


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Piano eTutor: learn piano (Мод, Premium Unlocked) v6.8.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Piano eTutor: learn piano (Мод, Premium Unlocked) 250 Мб Ссылка 2 250 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
SkySafari 7 Pro
SkySafari 7 Pro
Version: 7.5.3.0
Volcanoes & Earthquakes (Мод, Premium Unlocked)
Volcanoes & Earthquakes (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.15.6
Uknow.AI: Homework&Math Solver (Мод, Premium Unlocked)
Uknow.AI: Homework&Math Solver (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.37.1
Umi - Language Learning (Мод, Premium Unlocked)
Umi - Language Learning (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.8.2
ELSA Speak: Коррекция Акцента (Мод, Premium Unlocked)
ELSA Speak: Коррекция Акцента (Мод, Premium Unlocked)
Version: 7.7.2
AI Math Scanner: Homework Help (Мод, Premium Unlocked)
AI Math Scanner: Homework Help (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.7
Читай книги на английском (Мод, Premium Unlocked)
Читай книги на английском (Мод, Premium Unlocked)
Version: 5.22.118_english
Bunpo: Learn Japanese (Мод, Premium Unlocked)
Bunpo: Learn Japanese (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.18.1

Отзывы о Piano eTutor: learn piano (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив