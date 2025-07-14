Piano eTutor: learn piano (Мод, Premium Unlocked) v6.8.1
Piano eTutor — это современное многоплатформенное приложение, созданное для эффективного и интуитивного обучения игре на фортепиано. Благодаря инновационным технологиям оно устраняет распространённые трудности в изучении инструмента, делая процесс лёгким и доступным для всех.
Вам не нужно углубляться в теорию, чтобы начать играть — достаточно прочитать краткое руководство и приступить к упражнениям. Приложение использует технологии для наглядного и простого объяснения музыкальных концепций, минимизируя потребность в долгих пояснениях. Piano eTutor — ваш надёжный помощник на пути к освоению фортепиано, который делает обучение лёгким, увлекательным и результативным!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.