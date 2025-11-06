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STEEZY - Learn How To Dance (Мод, Premium Unlocked)

STEEZY - Learn How To Dance (Мод, Premium Unlocked) 5.6.0

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Версия:
5.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
STEEZY
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 47 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 480
Скриншоты
Описание

Steezy – Learn How To Dance также известен как танцевальный онлайн-класс. Танцы – самый популярный вид спорта. Потому что это не только укрепляет здоровье, но и заставляет нас чувствовать себя моложе, освежает ум… Здесь вам предстоит бросить вызов многим танцевальным жанрам под руководством профессиональных преподавателей и свободной практики. В настоящее время он обновляется новыми функциями, такими как: исправление некоторых ошибок, повышение производительности. Steezy Studio постоянно ищет и создает новые задачи.


Вы человек, который ничего не смыслит в танцевальном жанре. Если вы хотите этому научиться, но не знаете, с чего начать, то Steezy поможет вам в этом. Когда в этом мире вы не только одиноки, у вас также есть преданное руководство профессиональных танцоров. Вы будете руководствоваться от самых основных движений до самых простых реализаций. Здесь большинство танцоров приезжают из разных стран, так что вы можете обмениваться друг с другом, чтобы улучшить свои танцевальные знания. Steezy позволяет людям старше 12 лет собираться вместе, чтобы делать все, что связано с танцами. В этом пространстве много приятных людей, и они не различают пол, этническую принадлежность или цвет кожи, потому что это среда культурных людей. Когда вы впервые войдете внутрь, вы будете поражены его размерами; Есть более 800 классов, более 100 танцев, как традиционных, так и современных.



Информация о модах

Премиум открыт

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать STEEZY - Learn How To Dance (Мод, Premium Unlocked) v5.6.0 MOD APK

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Скачать STEEZY - Learn How To Dance (Мод, Premium Unlocked) 47 МБ Ссылка 2 47 МБ

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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