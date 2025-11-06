Описание

У вас есть языковая проблема при использовании веб-сайтов приложений и вам нужно найти самое быстрое и удобное решение? Translate On Screen будет правильным выбором, потому что это приложение помогает вам переводить текст и голос и позволяет вам переводить прямо в приложении, которое вы используете. Во многих ситуациях мобильный и высокоэффективный переводчик, подобный этому приложению, станет вашим спасением!





Операция по использованию этой функции чрезвычайно проста. Вы посещаете информационный сайт или играете в игру из другой страны и хотите знать, о чем идет речь? Пожалуйста, нажмите на сенсорный кружок на экране и выберите область для перевода. Переведенный контент будет отображаться в новом текстовом фрейме и отправлен вам в кратчайшие сроки. Быстрая и компактная работа приложения поможет вам максимально быстро переводить без прямого доступа к приложению.





Это две самые основные функции Translate On Screen. Как и в приложениях для перевода, вы можете скопировать любой текст из источников и вставить его в поле перевода, и его содержимое на нужном вам языке будет немедленно отображено. Новая функция этого приложения позволяет пользователям переводить аудио и голосом. Нажмите на значок микрофона и удерживайте, чтобы система приняла звук для перевода.