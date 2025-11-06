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Перевести на экран (Мод, Premium Unlocked)

Перевести на экран (Мод, Premium Unlocked) 1.151

Решение для мгновенного перевода в любом приложении
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Версия:
1.151
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dictionary & Translate NH-Apps
Категория:
Переводчики / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 429
Скриншоты
Описание

У вас есть языковая проблема при использовании веб-сайтов приложений и вам нужно найти самое быстрое и удобное решение? Translate On Screen будет правильным выбором, потому что это приложение помогает вам переводить текст и голос и позволяет вам переводить прямо в приложении, которое вы используете. Во многих ситуациях мобильный и высокоэффективный переводчик, подобный этому приложению, станет вашим спасением!


Операция по использованию этой функции чрезвычайно проста. Вы посещаете информационный сайт или играете в игру из другой страны и хотите знать, о чем идет речь? Пожалуйста, нажмите на сенсорный кружок на экране и выберите область для перевода. Переведенный контент будет отображаться в новом текстовом фрейме и отправлен вам в кратчайшие сроки. Быстрая и компактная работа приложения поможет вам максимально быстро переводить без прямого доступа к приложению.


Это две самые основные функции Translate On Screen. Как и в приложениях для перевода, вы можете скопировать любой текст из источников и вставить его в поле перевода, и его содержимое на нужном вам языке будет немедленно отображено. Новая функция этого приложения позволяет пользователям переводить аудио и голосом. Нажмите на значок микрофона и удерживайте, чтобы система приняла звук для перевода.


Информация о модах

Премиум открыт

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Перевести на экран (Мод, Premium Unlocked) v1.151 MOD APK

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Скачать Перевести на экран (Мод, Premium Unlocked) 50 МБ Ссылка 2 50 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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