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Headway: Fun & Easy Growth (Мод, Premium Unlocked)

Headway: Fun & Easy Growth (Мод, Premium Unlocked) 3.64.1

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Версия:
3.64.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Books Made Easy Corp
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
868

Если вам нравится читать книги, но у вас нет на это времени, вы можете использовать Headway Premium — полнофункциональную программу, которая не является руководством.


В настоящее время, с непрерывным развитием науки и техники, кажется, что чтение книг больше не замечается и не пользуется такой популярностью, как раньше. Тем не менее, вместо этого они начали погружаться в игры и социальные сети, такие как Facebook, Instagram и т. д. Одно из решений, предлагаемых как для использования технологий, так и для того, чтобы уделять время чтению, — это развивать чтение на социальных платформах. Каждый день вам нужно тратить менее получаса на изучение Headway: Self-Growth Challenge — онлайн-приложения для чтения, которое обещает научить вас хорошо мыслить и улучшить коммуникативные навыки.


Headway: Self-Growth Challenge будет заключаться в том, чтобы вы не получали сообщение о времени, а попадали в свой собственный мир и читали что-нибудь. Вы хотите раскрепоститься на страницах интересных книг на самые разные темы, принося минуты расслабления после напряженного периода работы; это приложение будет направлять вас и создавать смех. Благодаря разнообразию и большому количеству удовольствия вы можете персонализировать свой каталог и начать экспериментировать.


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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Headway: Fun & Easy Growth (Мод, Premium Unlocked) 3.64.1 взлом

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Скачать Headway: Fun & Easy Growth (Мод, Premium Unlocked) 13 МБ Ссылка 2 13 МБ

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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