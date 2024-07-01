Simply Piano: Learn Piano Fast (Мод, Premium Unlocked) 7.26.8
Simply Piano от JoyTunes стало сегодня одним из лучших приложений для обучения игре на фортепиано по слепку отца, которому принадлежат десятки ведущих мировых образовательных приложений. Он был создан и построен десятками тысяч учителей вокала, и всего за одну неделю было использовано более 1 миллиона песен. Мало того, придя в этот мир, у вас есть возможность пройти профессиональные курсы игры на фортепиано, которые обещают принести вам ценные знания и опыт.
Говоря о Simply Piano, нельзя не упомянуть о множестве лучших песен, используемых пользователями. Вы наверняка будете ошеломлены суммой, которую он дает вам каждую неделю, потому что теперь он владеет множеством песен. Существует много разных жанров, стилей и ритмов, включая Magic, Chandelier, All Of Me, Counting Stars, La La Land и т. д. До сих пор нет приложения для обучения игре на фортепиано, которое могло бы превзойти это замечательное приложение.
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Премиум разблокирован/Членство
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