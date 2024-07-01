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Simply Piano: Learn Piano Fast (Мод, Premium Unlocked)

Simply Piano: Learn Piano Fast (Мод, Premium Unlocked) 7.26.8

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Версия:
7.26.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Simply (formerly JoyTunes)
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 090

Simply Piano от JoyTunes стало сегодня одним из лучших приложений для обучения игре на фортепиано по слепку отца, которому принадлежат десятки ведущих мировых образовательных приложений. Он был создан и построен десятками тысяч учителей вокала, и всего за одну неделю было использовано более 1 миллиона песен. Мало того, придя в этот мир, у вас есть возможность пройти профессиональные курсы игры на фортепиано, которые обещают принести вам ценные знания и опыт.



Говоря о Simply Piano, нельзя не упомянуть о множестве лучших песен, используемых пользователями. Вы наверняка будете ошеломлены суммой, которую он дает вам каждую неделю, потому что теперь он владеет множеством песен. Существует много разных жанров, стилей и ритмов, включая Magic, Chandelier, All Of Me, Counting Stars, La La Land и т. д. До сих пор нет приложения для обучения игре на фортепиано, которое могло бы превзойти это замечательное приложение.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

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Скачать Simply Piano: Learn Piano Fast (Мод, Premium Unlocked) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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