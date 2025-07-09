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Симулятор Логической Схемы Pro (Мод, Premium Unlocked)

Симулятор Логической Схемы Pro (Мод, Premium Unlocked) v38.1.5

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Версия:
38.1.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Stefan Belinov
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 18:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 26 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 634
Описание

Большинство людей никогда не пытались создать свою собственную схему в Симулятор Логической Схемы Pro. Сейчас самое время начать и получить некоторую помощь. Ведь не нужно быть знатоком электроники, когда можно пользоваться таким удобным инструментом. С этим программным обеспечением у вас будет больше возможностей для проектирования электронных схем, расширения ваших знаний и создания условий для электронного мира завтрашнего дня. Это также позволяет сравнивать различные схемы.



Хотите узнать, как работают электронные устройства? С помощью этого приложения вы можете получить базовое представление об электронике и электротехнике. Создавайте невероятные логические схемы, используя все имеющиеся логические элементы. Используйте широкий спектр компонентов, чтобы вы могли разрабатывать, исследовать и изучать электронику.


Информация о модах
  • Удобный интерфейс симулятора и обилие функций делают создание КОМБИНАЦИОННОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПИ простым и быстрым.
  • Образовательные: Приложение предлагает обширные знания обо всех полезных компонентах.
  • Делитесь, экспортируйте и легко импортируйте схемы.
  • Соедините цепи вместе.
  • Если у вас возникли проблемы, есть масса руководств и предложений по использованию.
  • Наш симулятор отлично поддерживает планшеты и создан для максимально эффективного использования вашего планшета.
  • Программа может быть настроена и имеет прекрасные темы и темный режим (берегите глаза).
  • Существует множество логических элементов, программируемых матриц, защелок, триггеров, генераторов, датчиков устройств и других компонентов, которые используются в электронике.
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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

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Скачать Симулятор Логической Схемы Pro (Мод, Premium Unlocked) 26 МБ Ссылка 2 26 МБ
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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