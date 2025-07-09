Описание

Большинство людей никогда не пытались создать свою собственную схему в Симулятор Логической Схемы Pro. Сейчас самое время начать и получить некоторую помощь. Ведь не нужно быть знатоком электроники, когда можно пользоваться таким удобным инструментом. С этим программным обеспечением у вас будет больше возможностей для проектирования электронных схем, расширения ваших знаний и создания условий для электронного мира завтрашнего дня. Это также позволяет сравнивать различные схемы.









Хотите узнать, как работают электронные устройства? С помощью этого приложения вы можете получить базовое представление об электронике и электротехнике. Создавайте невероятные логические схемы, используя все имеющиеся логические элементы. Используйте широкий спектр компонентов, чтобы вы могли разрабатывать, исследовать и изучать электронику.