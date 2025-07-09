Большинство людей никогда не пытались создать свою собственную схему в Симулятор Логической Схемы Pro. Сейчас самое время начать и получить некоторую помощь. Ведь не нужно быть знатоком электроники, когда можно пользоваться таким удобным инструментом. С этим программным обеспечением у вас будет больше возможностей для проектирования электронных схем, расширения ваших знаний и создания условий для электронного мира завтрашнего дня. Это также позволяет сравнивать различные схемы.
Хотите узнать, как работают электронные устройства? С помощью этого приложения вы можете получить базовое представление об электронике и электротехнике. Создавайте невероятные логические схемы, используя все имеющиеся логические элементы. Используйте широкий спектр компонентов, чтобы вы могли разрабатывать, исследовать и изучать электронику.
- Удобный интерфейс симулятора и обилие функций делают создание КОМБИНАЦИОННОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПИ простым и быстрым.
- Образовательные: Приложение предлагает обширные знания обо всех полезных компонентах.
- Делитесь, экспортируйте и легко импортируйте схемы.
- Соедините цепи вместе.
- Если у вас возникли проблемы, есть масса руководств и предложений по использованию.
- Наш симулятор отлично поддерживает планшеты и создан для максимально эффективного использования вашего планшета.
- Программа может быть настроена и имеет прекрасные темы и темный режим (берегите глаза).
- Существует множество логических элементов, программируемых матриц, защелок, триггеров, генераторов, датчиков устройств и других компонентов, которые используются в электронике.
Скачать Симулятор Логической Схемы Pro (Мод, Premium Unlocked) v38.1.5 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.