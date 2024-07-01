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Grammatisch (Мод, Премиум подписка)

Grammatisch (Мод, Премиум подписка) 2.7.20

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Версия:
2.7.20
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Grammatisch
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
852

Grammatisch — это приложение, которое упрощает изучение немецкого языка. Это приложение содержит тысячи грамматических упражнений и систематизированных грамматических теорий, что позволяет учащимся легко понять и повысить свой собственный уровень.


Если вы не знаете, с чего начать изучение немецкого языка, Grammatisch станет тем приложением, которое откроет вам путь. Учащимся не нужно тратить слишком много времени на изучение этого приложения, потому что его интерфейс прост в использовании и доступен каждому. Новичку не составит труда освоить немецкий язык. Кроме того, приложение также позволяет вам учиться в любое время и в любом месте, независимо от того, есть ли у вас Интернет или нет, вы можете изучать немецкий язык.


Приходя на Grammatisch, учащиеся получают огромные теоретические ресурсы, и вам не нужно усердно искать, потому что здесь есть все. И, конечно же, вместе с обучением нам не обойтись без практики; с разнообразной системой упражнений вам не придется беспокоиться о том, что вы не примените изученную теорию. Что вам нужно сделать сейчас, так это потратить некоторое время, чтобы иметь возможность хорошо выучить этот иностранный язык.



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 Теги темы: Премиум

Скачать Grammatisch (Мод, Премиум подписка) 2.7.20 взлом

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Скачать Grammatisch (Мод, Премиум подписка) 40 МБ Ссылка 2 40 МБ

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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