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Simply Guitar -Играй на Гитаре (Мод, Премиум подписка)

Simply Guitar -Играй на Гитаре (Мод, Премиум подписка) 9.6.1

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Версия:
9.6.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Simply (formerly JoyTunes)
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 320
Скриншоты
Описание

Simply Guitar от JoyTunes — это приложение, которое учит играть на гитаре, обучая пользователей всему, что касается игры на гитаре, от самых основных рук и основных аккордов до ежедневных занятий, чтобы овладеть музыкой. Приложение представляет собой интеллектуальный музыкальный блокнот с огромной коллекцией лучших гитарных песен. Обучение во время игры - это комбинированный критерий для совершенствования каждый день, чтобы стать мастером музыки с гитарой.


Во-первых, откройте приложение перед собой и сразу же возьмите гитару, чтобы сразу же приступить к обучению. Simply Guitar от JoyTunes содержит коллекцию обучающих видео от лучших мировых учителей игры на гитаре. В качестве первого шага давайте перейдем к урокам о том, как держать гитару и как ставить руки. Начните с простых аккордов и помните о нотах, которые дает вам учитель в приложении. Постепенно ознакомьтесь со всеми аккордами и с тем, как комбинировать несколько аккордов.


На экране приложения будет видео с инструкцией по каждой операции для этого сегмента. Пользователи могут просматривать и следить. Приложение сообщит вам, все ли вы делаете правильно, и вам нужны новые инструкции из приложения. Пользователи могут слушать звук этого музыкального произведения столько раз, сколько возможно, с помощью кнопки «повторить» или остановить, когда захотят, с помощью клавиши «пауза». Каждая операция и четкие и подробные инструкции к каждому музыкальному произведению — это основательный и необходимый урок для начинающих изучать гитару.


Информация о модах

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 Теги темы: Премиум

Скачать Simply Guitar -Играй на Гитаре (Мод, Премиум подписка) v9.6.1 MOD APK

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Скачать Simply Guitar -Играй на Гитаре (Мод, Премиум подписка) 104 МБ Ссылка 2 104 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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