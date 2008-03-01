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Tap To Translate Screen (Мод, Premium Unlocked)

Tap To Translate Screen (Мод, Premium Unlocked) 1.86

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9
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Версия:
1.86
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dictionary & Translate NH-Apps
Категория:
Инструменты / Переводчики
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
46 393

Tap To Translate Screen — это эффективный инструмент перевода экрана, отвечающий потребностям всех пользователей. Возможность быстрого перевода в сочетании с различными языками делает приложение особенным.


Если вы ищете эффективный инструмент для перевода прямо на экране вашего телефона, то Tap To Translate Screen удовлетворит ваши потребности. Это приложение для перевода очень сильно развивается, и каждый язык содержит свои нюансы. Точнее, возможность быстрого перевода делает приложение интересным. Нужно сделать запрос, и тут же появляются результаты, удовлетворяющие все потребности пользователя.


Пользователи знают Tap To Translate Screen как самый удобный инструмент для перевода экрана на сегодняшний день. Пользователи могут видеть, что приложение отвечает всем требованиям перевода с экрана. Пока вы показываете экран, который хотите перевести, приложение немедленно предоставит вам соответствующий перевод. Разнообразие языков Tap To, Translate Screen взволновало пользователей. С сотнями языков и различными переводами приложение будет выделяться, как никогда раньше. Пользователям нужно только выбрать целевой язык, а затем немедленно перевести его; абзац подойдет для этого языка.


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Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Tap To Translate Screen (Мод, Premium Unlocked) 1.86 взлом

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Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Tap To Translate Screen (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (2)
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хори
хори 24 марта 2024 09:23
bagira77, нет иди нахуй
+3
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bagira77
bagira77 4 сентября 2023 15:01
На айфон когда можно будет скачать?
0
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