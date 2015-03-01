Measure map — это приложение, которое помогает измерять расстояние до локаций с помощью меток на карте без непосредственного измерения снаружи.





Вы ищете приложение для удобного измерения расстояния между двумя точками или измерения площади земельного участка?! Карта измерений станет идеальным решением этой проблемы. Это приложение создает миниатюрную карту Земли на вашем телефоне, создавая узлы для измерения того, что вы хотите знать.





Если вам нужно точно измерить расстояние от А до Б, сколько километров это сейчас делается быстро. Это приложение работает по принципу измерения из двух мест на электронной карте. Эта электронная карта может быть спутниковой, обычной, топографической или комбинированной, поэтому они точны с небольшими погрешностями. Вы можете увеличить или уменьшить масштаб, чтобы выбрать точные координаты, которые вам нужны. Затем система приложений даст вам результаты. В качестве результирующих единиц извлечения используются метры, километры, морские мили, футы и мили, ярды.