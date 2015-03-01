android-1.ru / Программы / Инструменты / Measure map (Мод, Pro Unlocked)
Measure map (Мод, Pro Unlocked)

Measure map (Мод, Pro Unlocked) 1.3.15

0
0
Скачать (14 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.3.15
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Have a nice day
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
868

Measure map — это приложение, которое помогает измерять расстояние до локаций с помощью меток на карте без непосредственного измерения снаружи.


Вы ищете приложение для удобного измерения расстояния между двумя точками или измерения площади земельного участка?! Карта измерений станет идеальным решением этой проблемы. Это приложение создает миниатюрную карту Земли на вашем телефоне, создавая узлы для измерения того, что вы хотите знать.


Если вам нужно точно измерить расстояние от А до Б, сколько километров это сейчас делается быстро. Это приложение работает по принципу измерения из двух мест на электронной карте. Эта электронная карта может быть спутниковой, обычной, топографической или комбинированной, поэтому они точны с небольшими погрешностями. Вы можете увеличить или уменьшить масштаб, чтобы выбрать точные координаты, которые вам нужны. Затем система приложений даст вам результаты. В качестве результирующих единиц извлечения используются метры, километры, морские мили, футы и мили, ярды.


Скриншоты

Информация о модах

PRO разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Measure map (Мод, Pro Unlocked) 1.3.15 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Measure map (Мод, Pro Unlocked) 14 Мб Ссылка 2 14 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Copy Text On Screen pro (Мод, Пропатчено)
Copy Text On Screen pro (Мод, Пропатчено)
Версия: 2.3.7
MyRadar Weather Radar Pro (Мод, Premium Unlocked)
MyRadar Weather Radar Pro (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 8.50.0
Zapya-Передача, обмен файлами (Мод, VIP Unlocked)
Zapya-Передача, обмен файлами (Мод, VIP Unlocked)
Версия: 6.5.8.2 (US)
Alarmy - Радостный будильник (Мод, Premium Unlocked)
Alarmy - Радостный будильник (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 5.85.02
AutoCAD — редактор файлов DWG (Мод, Подписка приобретена)
AutoCAD — редактор файлов DWG (Мод, Подписка приобретена)
Версия: 6.2.0
Файловый менеджер Pro TV Cloud (Мод, Оплачено)
Файловый менеджер Pro TV Cloud (Мод, Оплачено)
Версия: 5.4.5
Пароли Wi-Fi от Instabridge (Мод, Premium Unlocked)
Пароли Wi-Fi от Instabridge (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 22.2024.04.11.1822
DWG FastView-CAD Viewer&Editor (Мод, Premium Unlocked)
DWG FastView-CAD Viewer&Editor (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 5.9.0

Отзывы о Measure map (Мод, Pro Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив