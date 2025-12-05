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Alarmy - Радостный будильник (Мод, Premium Unlocked)

Alarmy - Радостный будильник (Мод, Premium Unlocked) 25.12.5

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Версия:
25.12.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Alarm Clock Alarmy
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 119
Скриншоты
Описание

Alarmy, Challenge Alarm Clock — вы сохраняете бдительность, но вам трудно что-то вспомнить. С Alarmy вы всегда будете бодрствовать независимо от времени.


Дыхание:если вы проснетесь в нужное время, вы почувствуете себя лучше. Приложение даже может помочь вам лучше спать по ночам благодаря функции автоматического контроля дыхания. Вам будет намного легче заснуть при использовании Alarmy! Кроме того, подобные приложения часто облегчают нашу жизнь. Делайте свои дела и просыпайтесь вовремя с Alarmy!


Функция, которую пользователи могут найти в Alarmy, Challenge Alarm clock, состоит в том, чтобы помочь вам правильно проснуться. Его функции аналогичны другим приложениям для будильника, поскольку вы можете устанавливать настройки, связанные со временем, громкими мелодиями звонка и многими другими факторами. В то же время приложение также гарантирует, что ваша частота пробуждения станет выше благодаря способам, которые не дадут вам уснуть. Наверняка вы не сможете игнорировать эти особенности.


Существуют различные типы работы, которые вы можете выполнять в Alarmy, Challenge Alarm clock, например, поиск объекта. Конкретно приложение попросит вас выполнить задание по поиску любого предмета, и вы начнете сосредотачиваться на поиске. Кроме того, вы также получаете запросы на сканирование штрих-кодов или QR-кодов, и эти запросы иногда заставляют вас перейти к завершению, и если вы этого не сделаете, сигнал тревоги будет продолжать звучать.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

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