Описание

Daily Random Facts — это нескончаемое сокровище человеческих знаний, ежедневно доставляемое вам без ограничений.





Пока вы хотите исследовать, мы готовы предоставить вам знания от микро до макро. Когда вы зайдете на Daily Random Facts, пользователи будут поражены огромным объемом знаний, которыми мы обладаем. Теперь все под вашим контролем. Мало того, это приложение также организует знания по категориям. Это облегчит вам выбор тем для изучения. Это могут быть знания, связанные с правдой человеческого организма или даже советы. Это приложение покоряет все.





Помимо стандартной версии, мы также предлагаем вам обновленную версию Facts Premium. Прежде всего, приложение удаляет всю рекламу-спам, которая вам мешает. Мало того, для событий, которые вы любите, это место также создает для вас отдельный раздел, чтобы вы могли легко их сохранять. Кроме того, отображаемый шрифт и цвет шрифта также можно свободно настраивать без ограничений.