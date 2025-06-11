My Passwords Manager (Мод, Premium Unlocked) 25.03.01
Предположим, у вас слишком много паролей от приложений социальных сетей или других важных вещей. И вы чувствуете, что не можете вспомнить все; вы забывчивы, из-за чего чувствуете себя некомфортно. Используйте My Passwords Manager — служебный инструмент, который поможет вам хранить все необходимое, от паролей до личной информации. Все, что у вас есть, защищено безопасным приложением с зашифрованной базой данных. Поскольку вы используете это приложение, вам необходимо запомнить мастер-пароль, установленный для приложения.
My Passwords Manager считается наиболее удобным инструментом, который поможет вам запомнить всю важную личную информацию. С помощью этого приложения пользователи могут хранить и записывать всю свою информацию в одном месте. Это приложение быстро доступно и просто в использовании; любой может делать заметки о своей информации. Пользователи могут быть уверены, что все их пароли или информация будут храниться в максимальной безопасности; никто не может получить к нему доступ без вашего разрешения.
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Скачать My Passwords Manager (Мод, Premium Unlocked) v25.03.01 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.