Описание

Предположим, у вас слишком много паролей от приложений социальных сетей или других важных вещей. И вы чувствуете, что не можете вспомнить все; вы забывчивы, из-за чего чувствуете себя некомфортно. Используйте My Passwords Manager — служебный инструмент, который поможет вам хранить все необходимое, от паролей до личной информации. Все, что у вас есть, защищено безопасным приложением с зашифрованной базой данных. Поскольку вы используете это приложение, вам необходимо запомнить мастер-пароль, установленный для приложения.





My Passwords Manager считается наиболее удобным инструментом, который поможет вам запомнить всю важную личную информацию. С помощью этого приложения пользователи могут хранить и записывать всю свою информацию в одном месте. Это приложение быстро доступно и просто в использовании; любой может делать заметки о своей информации. Пользователи могут быть уверены, что все их пароли или информация будут храниться в максимальной безопасности; никто не может получить к нему доступ без вашего разрешения.