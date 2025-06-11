android-1.ru / Программы / Инструменты / My Passwords Manager (Мод, Premium Unlocked)
My Passwords Manager (Мод, Premium Unlocked)

My Passwords Manager (Мод, Premium Unlocked) 25.03.01

1
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
25.03.01
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Erkan Molla
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
738
Скриншоты
Описание

Предположим, у вас слишком много паролей от приложений социальных сетей или других важных вещей. И вы чувствуете, что не можете вспомнить все; вы забывчивы, из-за чего чувствуете себя некомфортно. Используйте My Passwords Manager — служебный инструмент, который поможет вам хранить все необходимое, от паролей до личной информации. Все, что у вас есть, защищено безопасным приложением с зашифрованной базой данных. Поскольку вы используете это приложение, вам необходимо запомнить мастер-пароль, установленный для приложения.


My Passwords Manager считается наиболее удобным инструментом, который поможет вам запомнить всю важную личную информацию. С помощью этого приложения пользователи могут хранить и записывать всю свою информацию в одном месте. Это приложение быстро доступно и просто в использовании; любой может делать заметки о своей информации. Пользователи могут быть уверены, что все их пароли или информация будут храниться в максимальной безопасности; никто не может получить к нему доступ без вашего разрешения.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать My Passwords Manager (Мод, Premium Unlocked) v25.03.01 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать My Passwords Manager (Мод, Premium Unlocked) 5 МБ Ссылка 2 5 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Esuper Проводник файлов :Clean (Мод, Pro Unlocked)
Esuper Проводник файлов :Clean (Мод, Pro Unlocked)
Version: 1.2.6.1
Wish Simulator for Genshin
Wish Simulator for Genshin
Version: 35
KillApps : Закройте приложения (Мод, Premium Unlocked)
KillApps : Закройте приложения (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.54.15
Auto Clicker Macro: Clickmate (Мод, Premium Unlocked)
Auto Clicker Macro: Clickmate (Мод, Premium Unlocked)
Version: 7.1.3
Тест Cкорости Анализатор WiFi (Мод, Premium Unlocked)
Тест Cкорости Анализатор WiFi (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2024.09.82035
Бессерверная клавиатура и мышь (Мод, Premium Unlocked)
Бессерверная клавиатура и мышь (Мод, Premium Unlocked)
Version: 6.10.0
Meteor Speed Test 4G, 5G, WiFi
Meteor Speed Test 4G, 5G, WiFi
Version: 2.23.0-1
Autosync for MEGA - MegaSync (Ultimate, Lite)
Autosync for MEGA - MegaSync (Ultimate, Lite)
Version: 7.2.1

Отзывы о My Passwords Manager (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив