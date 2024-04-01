KillApps: закройте все запущенные приложения, чтобы обеспечить максимально плавную работу телефона. Если вы часто чувствуете, что при использовании, иногда ваш телефон становится медленным, операции не жирные, а даже рывками, лагами. В этом приложении явления, с которыми вы часто сталкиваетесь, будут решаться исключительно быстро с помощью всего нескольких основных операций.





Со структурой телефона будет только определенный объем временного хранилища, чтобы вы могли выполнять многозадачность. Но это также основная причина, которая может привести к явлениям вялости телефона, когда пользователи используют максимум и превышают допустимый объем временной памяти. Приступая к приложению, с помощью простой операции вы сможете немедленно остановить приложения, работающие в фоновом режиме, которые влияют на вашу память.