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KillApps : Закройте приложения (Мод, Premium Unlocked)

KillApps : Закройте приложения (Мод, Premium Unlocked) 1.47.0

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Версия:
1.47.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
APPDEV QUEBEC
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 231

KillApps: закройте все запущенные приложения, чтобы обеспечить максимально плавную работу телефона. Если вы часто чувствуете, что при использовании, иногда ваш телефон становится медленным, операции не жирные, а даже рывками, лагами. В этом приложении явления, с которыми вы часто сталкиваетесь, будут решаться исключительно быстро с помощью всего нескольких основных операций.


Со структурой телефона будет только определенный объем временного хранилища, чтобы вы могли выполнять многозадачность. Но это также основная причина, которая может привести к явлениям вялости телефона, когда пользователи используют максимум и превышают допустимый объем временной памяти. Приступая к приложению, с помощью простой операции вы сможете немедленно остановить приложения, работающие в фоновом режиме, которые влияют на вашу память.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Премиум

Скачать KillApps : Закройте приложения (Мод, Premium Unlocked) 1.47.0 взлом

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Скачать KillApps : Закройте приложения (Мод, Premium Unlocked) 12 Мб MOD (Ссылка 2) 12 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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