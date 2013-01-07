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Autosync for MEGA - MegaSync (Ultimate, Lite)

Autosync for MEGA - MegaSync (Ultimate, Lite) 7.1.13

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Версия:
7.1.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MetaCtrl
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 9 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
511
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Описание

Autosync for MEGA - MegaSync, с большим удобством в организации и резервном копировании данных в инструменте резервного копирования, может создавать резервные копии данных и перемещать их из одного места в другое в памяти устройства или с устройства на устройство более оптимальным способом, чем резервное копирование по умолчанию на вашем устройстве. . Приложение предлагает пользователям полные утилиты с расширенным уровнем данных, что позволяет пользователям создавать резервные копии большего количества данных в памяти.


В процессе использования вашего мобильного устройства в развлекательных или деловых целях функции резервного копирования и синхронизации необходимы во время использования устройства для управления памятью вашего устройства. На вашем устройстве будет установлен менеджер по умолчанию, который разрабатывается параллельно с созданием задач на мобильных устройствах. Однако менеджер по умолчанию имеет массу ограничений во многих задачах и не имеет всех необходимых утилит. MegaSync был создан, чтобы помочь пользователям оптимально и превосходно управлять приложениями и создавать резервные копии, чем обычно, чтобы создать для пользователей отличный опыт.


Информация о модах

Ultimate, Lite

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Скачать Autosync for MEGA - MegaSync (Ultimate, Lite) 9 МБ Ссылка 2 9 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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