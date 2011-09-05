Описание

Block Apps — это приложение, используемое для блокировки некоторых задач, которые мешают и отвлекают пользователя. Кроме того, это приложение также имеет задачу повышения производительности машин и мониторинга цифрового здоровья пользователей. Наряду со многими другими полезными функциями это приложение отчасти завоевало сердца пользователей своей универсальностью. Приложение со множеством интересных функций, которые сделают вашу повседневную работу более доступной и эффективной.





Эта функция предоставляет пользователям полезную и подробную информацию о том, как вы используете телефон. Если вам нужно время, чтобы сосредоточиться на работе, сосредоточиться на учебе или не хотите, чтобы вас беспокоили во время отдыха, эта функция автоматически заблокирует некоторые факторы, влияющие на эти вещи. Он полностью отзывчив и помогает вам легко.