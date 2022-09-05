Описание

Защитите свои пароли с помощью Password Safe!





Хранение ваших паролей может быть утомительной задачей, когда вам нужно часто управлять ими и следить за тем, чтобы они всегда были актуальными. Вот тут-то и пригодится Password Safe! С помощью Password Safe можно быстро, легко и безопасно хранить пароли, которые вы часто используете, чтобы вы могли эффективно ими управлять. Password Safe также удобен тем, что вы можете выбрать тип пароля доступа в зависимости от используемой версии.





И, наконец, вы можете ввести свой пароль на главном экране с помощью жеста касания и удержания. не храните пароли в голове или на бумаге — используйте Password Safe в качестве предпочтительного менеджера паролей и добавьте душевного спокойствия в свою повседневную жизнь.