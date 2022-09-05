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PasswordSafe и менеджер (Мод, Premium Unlocked)

PasswordSafe и менеджер 8.2.4

Unlocked
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Версия:
8.2.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Robert Ehrhardt
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
833
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Описание

Защитите свои пароли с помощью Password Safe!


Хранение ваших паролей может быть утомительной задачей, когда вам нужно часто управлять ими и следить за тем, чтобы они всегда были актуальными. Вот тут-то и пригодится Password Safe! С помощью Password Safe можно быстро, легко и безопасно хранить пароли, которые вы часто используете, чтобы вы могли эффективно ими управлять. Password Safe также удобен тем, что вы можете выбрать тип пароля доступа в зависимости от используемой версии.


И, наконец, вы можете ввести свой пароль на главном экране с помощью жеста касания и удержания. не храните пароли в голове или на бумаге — используйте Password Safe в качестве предпочтительного менеджера паролей и добавьте душевного спокойствия в свою повседневную жизнь.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения, Премиум

Скачать PasswordSafe и менеджер (Мод, Premium Unlocked) v8.2.4 MOD APK

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Скачать PasswordSafe и менеджер (Мод, Premium Unlocked) 12 МБ Ссылка 2 12 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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