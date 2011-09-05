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Резервное копирование и восстановление всех данных (Мод, Pro Unlocked)

Резервное копирование и восстановление всех данных (Мод, Pro Unlocked) 5.9.11

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Версия:
5.9.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SuriDevs
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 337
Скриншоты
Описание

Резервное копирование и восстановление всех данных (All Backup & Restore) — Приложение предназначено для резервного копирования и восстановления.


Это приложение поможет вам спастись и выйти из любой ситуации. Это поможет вам с повседневными задачами, такими как фотографии, контакты, текстовые сообщения и т. д.


Наиболее распространенные ситуации, когда люди застревают, — это потеря данных из-за случайного удаления или случайное удаление или перезапись важных файлов. С помощью этого приложения вы сможете создать полную резервную копию вашего устройства, а затем восстановить ее обратно без потери каких-либо данных.


Верните свои давно потерянные воспоминания с помощью этого приложения!


Информация о модах

Про версия разблокирована

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Резервное копирование и восстановление всех данных (Мод, Pro Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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