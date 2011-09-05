Описание

Резервное копирование и восстановление всех данных (All Backup & Restore) — Приложение предназначено для резервного копирования и восстановления.





Это приложение поможет вам спастись и выйти из любой ситуации. Это поможет вам с повседневными задачами, такими как фотографии, контакты, текстовые сообщения и т. д.





Наиболее распространенные ситуации, когда люди застревают, — это потеря данных из-за случайного удаления или случайное удаление или перезапись важных файлов. С помощью этого приложения вы сможете создать полную резервную копию вашего устройства, а затем восстановить ее обратно без потери каких-либо данных.





Верните свои давно потерянные воспоминания с помощью этого приложения!