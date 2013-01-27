android-1.ru / Программы / Инструменты / MacroDroid - Автоматизация (Мод, Pro Unlocked)
MacroDroid - Автоматизация (Мод, Pro Unlocked)

MacroDroid - Автоматизация (Мод, Pro Unlocked) 5.49.0

15
19
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
5.49.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ArloSoft
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 31 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 890
Скриншоты
Описание

MacroDroid — это набор инструментов для автоматизации и повышения эффективности.


Технология предназначена для автоматизации сложных процессов и экономии времени, денег и ресурсов. Широкая совместимость делает его пригодным практически для любой отрасли и системы. MacroDroid справится со всеми вашими потребностями одним щелчком мыши вручную.


Автоматизируйте свой бизнес, экономьте деньги, развивайтесь быстрее и привлекайте больше клиентов за счет повышения эффективности с помощью MacroDroid. Вы больше никогда не столкнетесь с несовместимостью системы и больше не подумаете о найме ИТ-специалиста. Присоединяйтесь к тысячам компаний, использующих MacroDroid, чтобы больше никогда не беспокоиться об ИТ!


Хватит тратить время и деньги на ИТ, начните использовать MacroDroid, чтобы начать работу уже сегодня!


Информация о модах

Pro/ Платные функции разблокированы;

Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;

Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;

Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;

Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;

Отключена видимость рекламных макетов;

Местоположение Google Maps работает;

Проверка пакета установки Google Play Store отключена;

Код отладки удален;

Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;

режим совместимости с AOSP;

Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;

Никаких активных трекеров или рекламы;

Языки: полный мульти языки;

Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;

Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;

Исходная подпись пакета изменена

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать MacroDroid - Автоматизация (Мод, Pro Unlocked) v5.49.0 MOD APK

Скачать из Google Play
MOD 31 МБ Wear Os 31 МБ MOD (Ссылка 2) 31 МБ Wear Os (Ссылка 2) 31 МБ MD Helper 31 МБ MD Helper (Ссылка 2) 31 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Speechify читалка текст в речь (Мод, Premium Unlocked)
Speechify читалка текст в речь (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.33.5379
TuneFM - Радиопроигрыватель (Мод, Premium Unlocked)
TuneFM - Радиопроигрыватель (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.10.27
Obd Mary - авто сканер для ELM (Мод, Premium Unlocked)
Obd Mary - авто сканер для ELM (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.251
MiXplorer Silver (Мод, Оплачено + Плагины)
MiXplorer Silver (Мод, Оплачено + Плагины)
Version: 6.58.5-Silver
Диск, Хранилища и SD карты PRO (Мод, Куплено)
Диск, Хранилища и SD карты PRO (Мод, Куплено)
Version: 4.1.7.31
Panels панель быстрого доступа (Мод, Pro Unlocked)
Panels панель быстрого доступа (Мод, Pro Unlocked)
Version: 1.458
Bouncer - Temporary App Permissions (Мод, Patched)
Bouncer - Temporary App Permissions (Мод, Patched)
Version: 1.27.13
Галерея - Галерея для Андроид (Мод, Premium Unlocked)
Галерея - Галерея для Андроид (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.8.4

Отзывы о MacroDroid - Автоматизация (Мод, Pro Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив