MacroDroid — это набор инструментов для автоматизации и повышения эффективности.
Технология предназначена для автоматизации сложных процессов и экономии времени, денег и ресурсов. Широкая совместимость делает его пригодным практически для любой отрасли и системы. MacroDroid справится со всеми вашими потребностями одним щелчком мыши вручную.
Автоматизируйте свой бизнес, экономьте деньги, развивайтесь быстрее и привлекайте больше клиентов за счет повышения эффективности с помощью MacroDroid. Вы больше никогда не столкнетесь с несовместимостью системы и больше не подумаете о найме ИТ-специалиста. Присоединяйтесь к тысячам компаний, использующих MacroDroid, чтобы больше никогда не беспокоиться об ИТ!
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Pro/ Платные функции разблокированы;
Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
Отключена видимость рекламных макетов;
Местоположение Google Maps работает;
Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
Код отладки удален;
Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
режим совместимости с AOSP;
Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
Никаких активных трекеров или рекламы;
Языки: полный мульти языки;
Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
Исходная подпись пакета изменена
Скачать MacroDroid - Автоматизация (Мод, Pro Unlocked) v5.49.0 MOD APK
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer