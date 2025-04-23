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Галерея - Галерея для Андроид (Мод, Premium Unlocked)

Галерея - Галерея для Андроид (Мод, Premium Unlocked) 1.9.2

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Версия:
1.9.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
InShot Inc.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 254
Скриншоты
Описание

Xgallery — это удобное приложение для хранения и обработки фотографий и видео. Оно обеспечивает безопасное и приватное хранение ваших медиафайлов, а также позволяет вам легко управлять ими без необходимости подключения к Интернету. 


Одной из ключевых особенностей этой программы является возможность делиться фотографиями и видео с другими пользователями, сохраняя при этом конфиденциальность вашего контента. Вы также можете редактировать свои фотографии и видео прямо в приложении, добавляя фильтры, эффекты и другие креативные элементы для создания уникальных и запоминающихся работ.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум

Скачать Галерея - Галерея для Андроид (Мод, Premium Unlocked) v1.9.2 MOD APK

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Скачать Галерея - Галерея для Андроид (Мод, Premium Unlocked) 10 МБ Ссылка 2 10 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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