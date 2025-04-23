Xgallery — это удобное приложение для хранения и обработки фотографий и видео. Оно обеспечивает безопасное и приватное хранение ваших медиафайлов, а также позволяет вам легко управлять ими без необходимости подключения к Интернету.
Одной из ключевых особенностей этой программы является возможность делиться фотографиями и видео с другими пользователями, сохраняя при этом конфиденциальность вашего контента. Вы также можете редактировать свои фотографии и видео прямо в приложении, добавляя фильтры, эффекты и другие креативные элементы для создания уникальных и запоминающихся работ.
Премиум разблокирован
Скачать Галерея - Галерея для Андроид (Мод, Premium Unlocked) v1.9.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.