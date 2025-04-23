Описание

Xgallery — это удобное приложение для хранения и обработки фотографий и видео. Оно обеспечивает безопасное и приватное хранение ваших медиафайлов, а также позволяет вам легко управлять ими без необходимости подключения к Интернету.





Одной из ключевых особенностей этой программы является возможность делиться фотографиями и видео с другими пользователями, сохраняя при этом конфиденциальность вашего контента. Вы также можете редактировать свои фотографии и видео прямо в приложении, добавляя фильтры, эффекты и другие креативные элементы для создания уникальных и запоминающихся работ.