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Powerful Cleaner Pro

Powerful Cleaner Pro v11.0.7

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Версия:
11.0.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
System monitor tools lab - Cpu Ram Battery
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 15:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 139
Описание

Cleaner Pro — это инструмент очистки и обслуживания на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям запоминать информацию на своих личных устройствах с помощью анализа данных и интеллектуальных статистических расчетов. Считается, что свободная память имеет более высокую плотность, чем в случаях с одноразовыми картами памяти и SD-картами, а это означает, что пользователи могут управлять и хранить информацию здесь.


Кроме того, если мы сравним это со случаем смартфонов, ожидается, что здесь будет храниться много информации, такой как номера телефонов, информация о банковском счете и обновления социальных сетей, из-за большой емкости этого устройства. Следует отметить, что большинство портативных запоминающих устройств, таких как мобильные телефоны, не обладают действительно хорошей емкостью памяти по сравнению с другими типами портативных компьютеров того же уровня.


Информация о модах

Полная платная версия

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Скачать Powerful Cleaner Pro 7 Мб Ссылка 2 7 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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