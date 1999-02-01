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Terabox: облачное хранилище (Мод, Unlocked)

Terabox: облачное хранилище (Мод, Unlocked) 3.30.8

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Версия:
3.30.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Flextech Inc.
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 216

Terabox - это приложение, созданное для людей, которые часто фотографируют и видеозаписывают, и которым требуется безопасное и надежное место для хранения своих ценных медиафайлов, при этом обеспечивая конфиденциальность и безопасность.

Одной из ключевых возможностей Terabox является возможность создания резервных копий фотографий и видеозаписей. В мире, где мы постоянно фотографируем важные моменты своей жизни, объем медиафайлов быстро увеличивается. Terabox позволяет пользователям легко и быстро создавать резервные копии своих фотографий и видеозаписей, даже находясь в движении или в пути. Это обеспечивает сохранность воспоминаний и защиту от потери данных.


Помимо этого, Terabox предоставляет возможность сохранять фотографии и видео в безопасности, обеспечивая конфиденциальность. Важно, чтобы ваши личные данные оставались надежными и защищенными от несанкционированного доступа. Terabox обеспечивает эту безопасность, позволяя вам хранить ваши данные на защищенных серверах и имея меры безопасности для предотвращения утечек информации. Итак, Terabox - это мощное и удобное приложение для хранения и резервного копирования ваших фотографий и видеозаписей. Оно делает процесс сохранения и защиты ваших воспоминаний легким и доступным, несмотря на растущий объем медиафайлов.



Скриншоты

Информация о модах

  • Премиум разблокирован

Некоторые функции на стороне сервера не работают,

например, 2 ТБ (работает только 1 ТБ)

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Terabox: облачное хранилище (Мод, Unlocked) 3.30.8 взлом

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Скачать Terabox: облачное хранилище (Мод, Unlocked) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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