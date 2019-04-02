Описание

Clone App-Parallel Dual Space — это как скрытая комната в твоём телефоне, где можно запускать копии привычных приложений, но с другими аккаунтами. Хочешь два WhatsApp на одном устройстве? Без проблем. Нужно разделить личную жизнь и работу в Instagram или Facebook? Легко. Это не просто клонирование — это целая система, где каждая копия работает независимо, без багов и конфликтов. И да, всё это без необходимости рутовать телефон.





Дополнительный бонус — режим скрытия. Clone App-Parallel Dual Space умеет маскировать приложения, которых «как бы нет» в твоей системе. Закинул туда всё важное и чувствительное — и можно не переживать за безопасность. Всё работает на технологии виртуализации, так что интерфейс остаётся знакомым, а возможности — куда шире стандартных. Удобно, просто и по делу. Особенно, если ты хочешь держать всё под контролем и при этом не палиться.