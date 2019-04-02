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Clone App-Parallel Dual Space (Мод, Unlocked)

Clone App-Parallel Dual Space 3.3.0

Unlocked

Управляй несколькими аккаунтами и оставайся в тени, когда нужно
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Версия:
3.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SZPY Tech
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 39 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Clone App-Parallel Dual Space — это как скрытая комната в твоём телефоне, где можно запускать копии привычных приложений, но с другими аккаунтами. Хочешь два WhatsApp на одном устройстве? Без проблем. Нужно разделить личную жизнь и работу в Instagram или Facebook? Легко. Это не просто клонирование — это целая система, где каждая копия работает независимо, без багов и конфликтов. И да, всё это без необходимости рутовать телефон.


Дополнительный бонус — режим скрытия. Clone App-Parallel Dual Space умеет маскировать приложения, которых «как бы нет» в твоей системе. Закинул туда всё важное и чувствительное — и можно не переживать за безопасность. Всё работает на технологии виртуализации, так что интерфейс остаётся знакомым, а возможности — куда шире стандартных. Удобно, просто и по делу. Особенно, если ты хочешь держать всё под контролем и при этом не палиться.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Clone App-Parallel Dual Space (Мод, Unlocked) 39 Мб Ссылка 2 39 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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