android-1.ru / Программы / Приложения на русском / AIDA64 (Мод, Unlocked)
AIDA64 (Мод, Unlocked)

AIDA64 (Мод, Unlocked) 2.02

0
0
Скачать (12 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
FinalWire Ltd
Версия:
2.02
Категория:
Приложения на русском / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3

AIDA64 — это мощная утилита для получения детальной информации об аппаратном и программном обеспечении устройств Android, предлагающая обширные возможности диагностики для телефонов, планшетов, умных часов и телевизоров. Благодаря комплексному анализу системы и удобному интерфейсу, AIDA64 завоевала популярность среди энтузиастов Android и опытных пользователей.


Одной из выдающихся особенностей является её способность к детальному профилированию оборудования. Программа может определять точные модели и характеристики процессоров, отслеживать тактовую частоту CPU и GPU в режиме реального времени, отображать данные о разрешении экрана и плотности пикселей, а также предоставлять полную информацию о возможностях камеры. AIDA64 также превосходит в мониторинге состояния батареи, сообщая текущий уровень заряда, температуру и точную емкость. В дополнение к этому, программа предоставляет полный анализ оперативной памяти, хранилища, деталей графического процессора OpenGL ES и любых периферийных устройств, подключенных через USB или другие порты.


Для технических специалистов глубина системной информации, предоставляемой AIDA64, неоценима. Она позволяет проводить подробный анализ системы, который помогает в диагностике и оптимизации работы устройства. Оно предоставляет пользователям мощный инструмент для полного контроля над аппаратным и программным обеспечением, делая её незаменимой утилитой для тех, кто хочет максимально использовать возможности своих Android-устройств.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AIDA64 (Мод, Unlocked) 2.02 взлом

Скачать из Google Play
Скачать AIDA64 (Мод, Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Chat AI Bot (Мод, Unlocked)
Chat AI Bot (Мод, Unlocked)
Версия: 1.4.1
Гороскоп на 2024 год (Мод, Unlocked)
Гороскоп на 2024 год (Мод, Unlocked)
Версия: 3.0.8
Здоровье - менеджер по фитнесу (Мод, Unlocked)
Здоровье - менеджер по фитнесу (Мод, Unlocked)
Версия: 5.0.09
Галерея - фотогалерея, альбом (Мод, Unlocked)
Галерея - фотогалерея, альбом (Мод, Unlocked)
Версия: 5.8.3
сканер документов - PDF-сканер (Мод, Unlocked)
сканер документов - PDF-сканер (Мод, Unlocked)
Версия: 5.0.18
MaterialPods: батарея AirPods (Мод, Unlocked)
MaterialPods: батарея AirPods (Мод, Unlocked)
Версия: 6.59
AI Picasso: AI Art Generator (Мод, Unlocked)
AI Picasso: AI Art Generator (Мод, Unlocked)
Версия: 1.6.3
ChatOn: Нейросеть・Чат-бот с ИИ (Мод, Unlocked)
ChatOn: Нейросеть・Чат-бот с ИИ (Мод, Unlocked)
Версия: 1.41.385-408

Отзывы о AIDA64 (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив