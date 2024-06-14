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Гороскоп на 2024 год (Мод, Unlocked)

Гороскоп на 2024 год (Мод, Unlocked) 3.0.8

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Molibe Apps - Photo Editing and Horoscope
Версия:
3.0.8
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
id приложения:
com.molibe.horoscopea
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1

Daily Horoscope 2023 — это инновационное астрологическое приложение, предназначенное для предоставления пользователям ежедневных гороскопов и подробной информации о совместимости знаков зодиака. Приложение охватывает все двенадцать знаков зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, и Рыбы, предоставляя точные и специализированные астрологические прогнозы на каждый день.


Разработанное с учетом последних астрологических исследований, оно использует сложные алгоритмы для анализа планетарных положений и их влияния на различные аспекты жизни человека. Пользователи приложения могут получать ежедневные обновления, которые помогают им планировать свои дни, принимая во внимание потенциальные возможности и предостерегая от возможных препятствий.


Кроме того, приложение включает в себя функции, такие как анализ совместимости между различными знаками зодиака, что делает его ценным ресурсом для улучшения межличностных отношений. Будь то любовь, карьера или личностное развитие, Daily Horoscope 2023 предлагает пользователям инструменты для глубокого понимания и навигации по сложностям повседневной жизни с помощью астрологии.


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Гороскоп на 2024 год (Мод, Unlocked) 3.0.8 взлом

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Скачать Гороскоп на 2024 год (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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