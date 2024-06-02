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сканер документов - PDF-сканер (Мод, Unlocked)

сканер документов - PDF-сканер (Мод, Unlocked) 5.0.18

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tools & Utilities Apps
Версия:
5.0.18
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
id приложения:
com.camscanner.documentscanner.pdfscanner.textscanner.photos.scanner
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
18

Сканер документов - PDF-сканер представляет собой высокоэффективное приложение для создания цифровых копий документов из их физических версий, облегчая процесс конвертации в PDF и другие форматы. Это приложение идеально подходит для тех, кто часто работает с бумажными документами и хочет ускорить и упростить их обработку и архивацию.


Приложение оснащено широким спектром инструментов, которые делают процесс сканирования доступным и удобным для любого пользователя. Будь то документы, квитанции, фотографии или даже QR-коды — Сканер документов - PDF-сканер обеспечивает четкое сканирование и автоматическое распознавание контента, что значительно упрощает последующее управление сканированными данными.


Дополнительно, благодаря функции сохранения файлов в облачное хранилище, пользователи могут не только экспортировать документы в формате PDF, но и обеспечить их доступность и безопасность. Это делает приложение незаменимым инструментом в деловой среде, где важна быстрая и эффективная обработка информации.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать сканер документов - PDF-сканер (Мод, Unlocked) 5.0.18 взлом

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58 Мб
Ссылка 2
58 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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