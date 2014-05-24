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AR Translate Augmented Reality (Мод, Unlocked)

AR Translate Augmented Reality (Мод, Unlocked) 1.25.4

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Версия:
1.25.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Talkao - Talk & Translate
Категория:
Инструменты / Переводчики / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
134
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир, где языковые барьеры исчезают, как кубики льда в мохито на солнечном пляже. Представьте себе переводчик на базе искусственного интеллекта, голосового помощника и камеру дополненной реальности (AR), сливающиеся воедино в приложении AR Translator. Это цифровое чудо легко переводит голос, видео и текст с помощью AR Translation, создавая универсальный инструмент языкового доступа для всех.


AR Translator меняет ландшафт устного общения, каким мы его знаем. Приложение умело сочетает AI Voice и AI Text с камерой AR, чтобы обеспечить беспрепятственный разговор на любом языке. Представьте себе: вы разговариваете с другом-иностранцем, а переводы с субтитрами появляются внизу экрана. Звучит как научная фантастика? Добро пожаловать в будущее!


AR Translator также предоставляет услуги по переводу документов, фотографий и видео. С AR-очками вы сможете ходить по незнакомым землям, понимая каждое слово, произнесенное вокруг вас. Это как иметь в кармане личного переводчика ООН, готового помочь вам в любой ситуации.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AR Translate Augmented Reality (Мод, Unlocked) v1.25.4 MOD APK

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Скачать AR Translate Augmented Reality (Мод, Unlocked) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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