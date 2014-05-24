Описание

Погрузитесь в мир, где языковые барьеры исчезают, как кубики льда в мохито на солнечном пляже. Представьте себе переводчик на базе искусственного интеллекта, голосового помощника и камеру дополненной реальности (AR), сливающиеся воедино в приложении AR Translator. Это цифровое чудо легко переводит голос, видео и текст с помощью AR Translation, создавая универсальный инструмент языкового доступа для всех.





AR Translator меняет ландшафт устного общения, каким мы его знаем. Приложение умело сочетает AI Voice и AI Text с камерой AR, чтобы обеспечить беспрепятственный разговор на любом языке. Представьте себе: вы разговариваете с другом-иностранцем, а переводы с субтитрами появляются внизу экрана. Звучит как научная фантастика? Добро пожаловать в будущее!





AR Translator также предоставляет услуги по переводу документов, фотографий и видео. С AR-очками вы сможете ходить по незнакомым землям, понимая каждое слово, произнесенное вокруг вас. Это как иметь в кармане личного переводчика ООН, готового помочь вам в любой ситуации.