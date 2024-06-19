android-1.ru / Программы / Инструменты / Экранный переводчик: Lingua GO (Полная версия)
Экранный переводчик: Lingua GO (Полная версия)

Экранный переводчик: Lingua GO (Полная версия) 1.2.4

0
0
Скачать (102 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.2.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
eecorp.info
Категория:
Инструменты / Переводчики / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12

Screen Translator — мощное приложение, которое мгновенно переводит любой текст на экране вашего телефона в режиме реального времени. С его простым и интуитивно понятным интерфейсом вы можете быстро и точно переводить текст, будь то веб-страницы, документы или переписка с друзьями. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет легко преодолевать языковые барьеры.


Приложение поддерживает более 100 языков, позволяя вам переводить текст на и с любого предпочитаемого языка. Благодаря передовым технологиям, оно обеспечивает точные и надежные переводы, что позволяет свободно общаться с людьми со всего мира. Независимо от ситуации, будь то работа, учеба или путешествия, вы всегда будете уверены в точности переводов.


Кроме того, Screen Translator предлагает возможность сохранять переводы для будущего использования, делиться ими с друзьями и семьей, а также использовать оффлайн-режим для перевода текста без подключения к интернету. Приложение легкое и быстрое, что обеспечивает плавный и без проблемный опыт перевода. Наслаждайтесь свободой общения и понимания с Screen Translator!


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

 Теги темы: оригинал

Скачать Экранный переводчик: Lingua GO (Полная версия) 1.2.4 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Экранный переводчик: Lingua GO 1.2.4
Скачать Экранный переводчик: Lingua GO 1.2.4 (Ссылка 2)

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Перевести экран (Полная версия)
Перевести экран (Полная версия)
Версия: 1.8.2
Gaminik: Auto Screen Translate (Полная версия)
Gaminik: Auto Screen Translate (Полная версия)
Версия: 2.9.0
Snaptune Photo Editor и рамки (Полная версия)
Snaptune Photo Editor и рамки (Полная версия)
Версия: 3.67
AIDA64 (Мод, Unlocked)
AIDA64 (Мод, Unlocked)
Версия: 2.02
Chat AI Bot (Мод, Unlocked)
Chat AI Bot (Мод, Unlocked)
Версия: 1.4.1
Гороскоп на 2024 год (Мод, Unlocked)
Гороскоп на 2024 год (Мод, Unlocked)
Версия: 3.0.8
Здоровье - менеджер по фитнесу (Мод, Unlocked)
Здоровье - менеджер по фитнесу (Мод, Unlocked)
Версия: 5.0.09
Галерея - фотогалерея, альбом (Мод, Unlocked)
Галерея - фотогалерея, альбом (Мод, Unlocked)
Версия: 5.8.3

Отзывы о Экранный переводчик: Lingua GO (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив