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Gaminik: Auto Screen Translate (Полная версия)

Gaminik: Auto Screen Translate (Полная версия) 2.9.0

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Версия:
2.9.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
LangBag
Категория:
Инструменты / Переводчики
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6

Gaminik — это революционное приложение, предоставляющее пользователям наиболее реалистичный перевод экрана в реальном времени. Поддерживая перевод различных видов контента, таких как игры, чаты, комиксы, новости, интерфейсы приложений и фотографии, Gaminik предлагает беспрецедентную универсальность и удобство. Приложение охватывает перевод с 76 языков, включая английский, китайский, японский, корейский и многие другие, на 105 языков, что делает его идеальным инструментом для международного использования.


Одной из ключевых особенностей Gaminik является его способность интегрировать переведенный текст непосредственно в экран игры или приложения, создавая ощущение, что контент изначально поддерживал данный язык. Приложение использует передовые технологии распознавания и перевода текста, обеспечивая высокую точность и скорость. Всего за одну секунду пользователи получают переведенный текст, что позволяет мгновенно понимать и взаимодействовать с контентом на различных языках.


Gaminik также отличается простотой в использовании. Пользователям достаточно дважды коснуться плавающего окна, чтобы перевести весь экран, или использовать одно касание для перевода текста в поле ввода. Это делает приложение интуитивно понятным и доступным для всех категорий пользователей. Gaminik идеально подходит для геймеров, любителей комиксов, читателей новостей и всех, кто нуждается в быстром и точном переводе контента на экране.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

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Скачать Gaminik: Auto Screen Translate (Полная версия) 2.9.0 взлом

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Скачать Gaminik: Auto Screen Translate 2.9.0 (Ссылка 2)

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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