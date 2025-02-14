Comic Screen Translate - это удобное приложение, которое облегчает чтение комиксов на разных языках. Просто коснитесь экрана, и приложение мгновенно переводит комиксы на ваш предпочитаемый язык, позволяя вам наслаждаться историями и юмором, не упуская ни одной детали.
Одной из замечательных особенностей Comic Screen Translate является его интеграция с различными приложениями и браузерами для комиксов. Это означает, что вы можете использовать его с вашими любимыми источниками комиксов и получать максимум удовольствия от каждой истории, независимо от того, на каком языке она написана.
С этим приложением вы больше не ограничены языковыми барьерами и можете наслаждаться мировыми комиксами на своем родном языке. Оно становится незаменимым инструментом для комикс-фанатов, желающих исследовать разнообразие комиксовых миров.
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Скачать Comic Screen Translate (Мод, Unlocked) v2.0.8 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer