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Comic Screen Translate (Мод, Unlocked)

Comic Screen Translate (Мод, Unlocked) 2.0.8

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Версия:
2.0.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Niven
Категория:
Инструменты / Переводчики
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
554
Скриншоты
Описание

Comic Screen Translate - это удобное приложение, которое облегчает чтение комиксов на разных языках. Просто коснитесь экрана, и приложение мгновенно переводит комиксы на ваш предпочитаемый язык, позволяя вам наслаждаться историями и юмором, не упуская ни одной детали.


Одной из замечательных особенностей Comic Screen Translate является его интеграция с различными приложениями и браузерами для комиксов. Это означает, что вы можете использовать его с вашими любимыми источниками комиксов и получать максимум удовольствия от каждой истории, независимо от того, на каком языке она написана.


С этим приложением вы больше не ограничены языковыми барьерами и можете наслаждаться мировыми комиксами на своем родном языке. Оно становится незаменимым инструментом для комикс-фанатов, желающих исследовать разнообразие комиксовых миров.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Comic Screen Translate (Мод, Unlocked) v2.0.8 MOD APK

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Скачать Comic Screen Translate (Мод, Unlocked) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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