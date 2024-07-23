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Game Screen Translate (Мод, Unlocked)

Game Screen Translate (Мод, Unlocked) 2.0.6

Мгновенный перевод текста на экране игр
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Версия:
2.0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Niven
Категория:
Переводчики / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 382
Скриншоты
Описание

Game Screen Translate - это невероятно полезное приложение, которое предоставляет мгновенный и точный перевод текста на экране во время игры. Это возможно благодаря передовому искусственному интеллекту, который быстро сканирует текст, распознает его и переводит на выбранный вами язык в режиме реального времени.


Одной из ключевых особенностей этого приложения является его способность обрабатывать текст на экране даже в самых динамичных играх. Это означает, что вы можете наслаждаться игровым процессом, не беспокоясь о языковых барьерах.


Благодаря сложной технологии, используемой в Game Screen Translate, игроки могут расслабиться и наслаждаться играми на своем родном языке, получая полный доступ к игровой информации и диалогам. Это приложение становится незаменимым инструментом для геймеров, желающих погрузиться в игровой мир без языковых ограничений.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Game Screen Translate (Мод, Unlocked) v2.0.6 MOD APK

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Скачать Game Screen Translate (Мод, Unlocked) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Game Screen Translate (Мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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Джесс
Джесс 14 августа 2024 19:20
У меня выдаёт, что это вредосное приложение. Кто всё таки установил, можете сказать, это правда или всё таки безопасно скачивать? Не хочу планшетом рисковать..
0
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Нун
Нун 23 июля 2024 11:38
Выдает ошибку при установке? Не вирус ли это??
-1
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