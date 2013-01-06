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Instant Translate On Screen (Мод, Unlocked)

Instant Translate On Screen (Мод, Unlocked) 6.8.0089010

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Версия:
6.8.0089010
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Kr Tech
Категория:
Переводчики / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 295

Вы устали от общения с теми, кто говорит на языке, которым вы не владеете? Вы хотите, чтобы не было языковых барьеров при чтении международных блогов или просмотре иностранных фильмов? Instant Translate On Screen — единственное приложение, которое вам когда-либо понадобится, так как оно переводит более чем с ста языков. Вы можете легко переводить сообщения своих друзей в чате, сообщения в блогах на иностранных языках, веб-страницы и многое другое с помощью Instant Translate On Screen, что делает его идеальным решением для использования в социальных сетях. 


Это революционное приложение избавляет от необходимости использовать несколько приложений для перевода. Вы можете использовать Instant Translate On Screen для перевода текста в любом приложении, включая Twitter, YouTube, браузер и чрезвычайно популярный WhatsApp. По сравнению с другими приложениями для перевода это выделяется своими впечатляющими возможностями. Перевод текста в приложении без передачи его во внешние инструменты перевода является жизненно важной функцией. Мгновенный перевод на экране поможет вам понять, читаете ли вы статью в блоге или ведете беседу в приложении чата.


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Скачать Instant Translate On Screen (Мод, Unlocked) 32 Мб Ссылка 2 32 Мб
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Скачать Instant Translate On Screen 6.8.0089010 (Ссылка 2)

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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