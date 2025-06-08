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My APK (Мод, Unlocked)

My APK (Мод, Unlocked) 3.0.1

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Версия:
3.0.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Andatsoft
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Вчера, 22:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
776
Скриншоты
Описание

My APK - это удобное приложение, которое позволяет пользователям легко и быстро управлять своими устройствами. С помощью этого приложения пользователи могут полностью контролировать свои приложения и APK-файлы, используя специальные функции, доступные в системе. Приложение предоставляет возможность управлять установленными приложениями, их удалением, остановкой или очисткой данных, что делает управление устройством более удобным.


Кроме того, оно позволяет пользователям создавать резервные копии приложений и APK, обеспечивая защиту данных и возможность восстановления при необходимости. Приложение также предоставляет детальную информацию о каждом приложении, включая версии, размеры, даты установки и другие параметры, что помогает пользователям принимать информированные решения.


Особенно удобной функцией этого приложения является быстрый поиск и обмен приложениями или APK-файлами между устройствами. Это позволяет легко передавать приложения другим пользователям или делиться APK-файлами без необходимости загрузки из интернета. В целом, это приложение обеспечивает простой и эффективный способ управления приложениями и APK-файлами на устройстве, делая его незаменимым инструментом для пользователей Android.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать My APK (Мод, Unlocked) v3.0.1 MOD APK

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Скачать My APK (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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