Описание

Без подходящего снаряжения отдых на свежем воздухе не будет таким увлекательным, как мог бы быть. Отправляясь в путешествие, необходимо иметь компас, а приложение Digital Compass — одно из лучших приложений компаса, которое можно загрузить на устройства Android. Это приложение было разработано с учетом самых последних технологических достижений, что делает его самым точным приложением компаса в настоящее время на рынке.





Вы можете получить точные указания через приложение Digital Compass на вашем смартфоне. Это приложение предоставит вам максимально точные показания с помощью гироскопа, акселерометра, магнитометра и датчиков гравитации вашего смартфона. Когда вы находитесь в затруднительном положении и вам нужны точные указания, вы можете рассчитывать на это приложение, чтобы доставить их с размахом.



