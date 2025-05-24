android-1.ru / Программы / Инструменты / Компас (Мод, Unlocked)
Компас (Мод, Unlocked)

Компас (Мод, Unlocked) 15.8

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
15.8
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
KTW Apps
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 15:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
894
Скриншоты
Описание

Без подходящего снаряжения отдых на свежем воздухе не будет таким увлекательным, как мог бы быть. Отправляясь в путешествие, необходимо иметь компас, а приложение Digital Compass — одно из лучших приложений компаса, которое можно загрузить на устройства Android. Это приложение было разработано с учетом самых последних технологических достижений, что делает его самым точным приложением компаса в настоящее время на рынке.


Вы можете получить точные указания через приложение Digital Compass на вашем смартфоне. Это приложение предоставит вам максимально точные показания с помощью гироскопа, акселерометра, магнитометра и датчиков гравитации вашего смартфона. Когда вы находитесь в затруднительном положении и вам нужны точные указания, вы можете рассчитывать на это приложение, чтобы доставить их с размахом.



Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Компас (Мод, Unlocked) v15.8 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Компас (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
NopoX - блокировщик порно (Мод, Unlocked)
NopoX - блокировщик порно (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.53
Jellify - Живые фотографии (Мод, Unlocked)
Jellify - Живые фотографии (Мод, Unlocked)
Version: 1.5.3
XSCamera: Record Privately (Мод, Unlocked)
XSCamera: Record Privately (Мод, Unlocked)
Version: 3.0.3
Видео обои: Живые обои 4D | 4K (Мод, Unlocked)
Видео обои: Живые обои 4D | 4K (Мод, Unlocked)
Version: 4.0.2
zFont 3 - Emoji & Font Changer (Мод, Unlocked)
zFont 3 - Emoji & Font Changer (Мод, Unlocked)
Version: 3.5.6
Franco Kernel Manager
Franco Kernel Manager
Version: 6.1.13
GSam Battery Monitor Pro (Мод, Patched/Lite)
GSam Battery Monitor Pro (Мод, Patched/Lite)
Version: 3.42
Календарь+ Планировщик (Мод Extra)
Календарь+ Планировщик (Мод Extra)
Version: 1.09.81

Отзывы о Компас (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив