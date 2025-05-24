Компас (Мод, Unlocked) 15.8
Без подходящего снаряжения отдых на свежем воздухе не будет таким увлекательным, как мог бы быть. Отправляясь в путешествие, необходимо иметь компас, а приложение Digital Compass — одно из лучших приложений компаса, которое можно загрузить на устройства Android. Это приложение было разработано с учетом самых последних технологических достижений, что делает его самым точным приложением компаса в настоящее время на рынке.
Вы можете получить точные указания через приложение Digital Compass на вашем смартфоне. Это приложение предоставит вам максимально точные показания с помощью гироскопа, акселерометра, магнитометра и датчиков гравитации вашего смартфона. Когда вы находитесь в затруднительном положении и вам нужны точные указания, вы можете рассчитывать на это приложение, чтобы доставить их с размахом.
Премиум разблокирован
Скачать Компас (Мод, Unlocked) v15.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.