android-1.ru / Программы / Инструменты / iScanner - Сканер Документов (Мод, Unlocked)
iScanner - Сканер Документов (Мод, Unlocked)

iScanner - Сканер Документов (Мод, Unlocked) 5.59.9

2
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
5.59.9
Требования:
Android 9
Разработчик:
BP Mobile LLC
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 221
Скриншоты
Описание

iScanner — это инновационный инструмент сканирования, который превращает ваш смартфон или планшет в мощное устройство для создания цифровых копий физических документов. С его помощью вы можете легко и удобно сканировать бумажные документы в любое время и в любом месте, даже если вы находитесь в дороге.


Благодаря iScanner вы можете создавать высококачественные цифровые копии документов, сохраняя их в форматах PDF, JPG или PNG. Вы сможете сканировать различные типы документов, такие как контракты, квитанции, визитные карточки, чеки, паспорта и многое другое. Возможности iScanner также позволяют вам настраивать параметры сканирования, такие как цветность, резкость и размер файла, чтобы получить оптимальные результаты.


Одной из ключевых особенностей iScanner является его простота использования. Интуитивный интерфейс делает процесс сканирования быстрым и удобным даже для начинающих пользователей. Вам просто нужно разместить документ в кадре, нажать кнопку сканирования, и iScanner автоматически обрежет, выровняет и улучшит изображение, чтобы документ выглядел профессионально.


Сканированные документы могут быть легко организованы и управляемы через удобную систему хранения и каталогизации. Вы можете создавать разные папки и теги для удобной сортировки и поиска документов. Кроме того, iScanner поддерживает функции облачного хранения, что позволяет вам синхронизировать и резервировать ваши сканы с популярными облачными сервисами, такими как iCloud, Dropbox, Google Drive и другими.


iScanner демонстрирует, что современные технологии делают сканирование документов быстрым, простым и доступным в любых условиях. Он освобождает вас от необходимости использовать традиционные сканеры и ноутбуки, позволяя вам повысить производительность и эффективность в вашей работе и учебе. С iScanner у вас всегда будет мощный инструмент сканирования на ладони, готовый помочь вам сделать вашу цифровую жизнь более удобной и продуктивной.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать iScanner - Сканер Документов (Мод, Unlocked) v5.59.9 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать iScanner - Сканер Документов (Мод, Unlocked) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
ClevNote - Блокнот, Списки дел (Мод, Unlocked)
ClevNote - Блокнот, Списки дел (Мод, Unlocked)
Version: 2.23.18
Музыкальный плеер: плей музыка (Мод, Unlocked)
Музыкальный плеер: плей музыка (Мод, Unlocked)
Version: 2.21.1.148
Stick Nodes Pro - Аниматор
Stick Nodes Pro - Аниматор
Version: 4.2.2
Восстановить удаленные фото (Мод, Unlocked)
Восстановить удаленные фото (Мод, Unlocked)
Version: 2.4.9
Photo Tools: compress, resize (Мод, Unlocked)
Photo Tools: compress, resize (Мод, Unlocked)
Version: 1.5.7
Карандашный рисунок (Мод, Unlocked)
Карандашный рисунок (Мод, Unlocked)
Version: 7.9
фото камера 2023 лите-Андроид (Мод, Unlocked)
фото камера 2023 лите-Андроид (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.1
Auto Clicker - Automatic tap (Мод, Unlocked)
Auto Clicker - Automatic tap (Мод, Unlocked)
Version: 2.1.1

Отзывы о iScanner - Сканер Документов (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив