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ClevNote - Блокнот, Списки дел (Мод, Unlocked)

ClevNote - Блокнот, Списки дел (Мод, Unlocked) 2.23.18

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Версия:
2.23.18
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Cleveni Inc.
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
324
Скриншоты
Описание

ClevNote — это полезное приложение, которое заменяет традиционные блокноты и ручки, предлагая удобный способ записи и хранения ваших мыслей и заметок прямо на смартфоне. Оно функционирует как виртуальный блокнот, позволяя вам легко фиксировать важные мысли, идеи и напоминания в любое время.


С помощью ClevNote вы можете быстро и удобно создавать, изменять или удалять заметки. В отличие от бумажного блокнота, это приложение автоматически сохраняет все введенные данные, избавляя вас от необходимости нажимать кнопку сохранения. Это особенно удобно, если вы часто находитесь в движении и хотите быть уверенными, что ваши заметки не потеряются.


Безопасность также является важной частью ClevNote: приложение предлагает возможность защиты ваших данных с помощью пароля, что позволяет сохранить ваши заметки в безопасности. Вы сможете легко управлять своими записями, делать их доступными и организованными, а также использовать дополнительные функции, которые улучшат ваш опыт работы с заметками. ClevNote идеально подходит для тех, кто ищет эффективное и надежное решение для хранения и управления своими заметками прямо на мобильном устройстве.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать ClevNote - Блокнот, Списки дел (Мод, Unlocked) v2.23.18 MOD APK

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Скачать ClevNote - Блокнот, Списки дел (Мод, Unlocked) 11 Мб Ссылка 2 11 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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