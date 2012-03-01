Calendar + Schedule Planner - это современное приложение для планирования, которое предоставляет множество удобных функций и преимуществ для пользователей, помогая им эффективно управлять своим временем и заданиями. С помощью этого приложения пользователи могут создавать и настраивать свои собственные расписания на каждый день.
Это дает возможность легко организовать рабочие задачи и важные события в соответствии с личными предпочтениями. Пользователи имеют доступ к различным режимам просмотра, включая ежедневный, еженедельный, ежемесячный и годовой, что позволяет выбирать наиболее удобный способ отображения информации. Также есть возможность выбрать длительность планирования от двух до четырех недель, что делает приложение гибким и настраиваемым под разные потребности.
- Не требуется обновление root, Lucky Patcher или Google Play;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получателей + Поставщиков + Услуг;
- Оптимизированная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / услуги / провайдеры удалены с Android.manifest;
- Рекламные ссылки удалены, а методы вызова аннулированы;
- Видимость макетов рекламы отключена;
- Проверка установочного пакета в Google Play Store отключена;
- Удален отладочный код;
- Удалите теги default .source, название соответствующих java-файлов;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Языки: Полное многоязычие;
- Процессоры: универсальная архитектура;
- Разрешение экрана: 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись оригинального пакета;
- Релиз от Balatan.
Скачать Календарь+ Планировщик (Мод Extra) v1.09.81 MOD APK
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