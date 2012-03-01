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Календарь+ Планировщик (Мод Extra)

Календарь+ Планировщик (Мод Extra) 1.09.81

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Версия:
1.09.81
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Joshua & Company Inc.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
559
Скриншоты
Описание

Calendar + Schedule Planner - это современное приложение для планирования, которое предоставляет множество удобных функций и преимуществ для пользователей, помогая им эффективно управлять своим временем и заданиями. С помощью этого приложения пользователи могут создавать и настраивать свои собственные расписания на каждый день. 


Это дает возможность легко организовать рабочие задачи и важные события в соответствии с личными предпочтениями. Пользователи имеют доступ к различным режимам просмотра, включая ежедневный, еженедельный, ежемесячный и годовой, что позволяет выбирать наиболее удобный способ отображения информации. Также есть возможность выбрать длительность планирования от двух до четырех недель, что делает приложение гибким и настраиваемым под разные потребности.





Информация о модах
  • Не требуется обновление root, Lucky Patcher или Google Play;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получателей + Поставщиков + Услуг;
  • Оптимизированная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / услуги / провайдеры удалены с Android.manifest;
  • Рекламные ссылки удалены, а методы вызова аннулированы;
  • Видимость макетов рекламы отключена;
  • Проверка установочного пакета в Google Play Store отключена;
  • Удален отладочный код;
  • Удалите теги default .source, название соответствующих java-файлов;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Языки: Полное многоязычие;
  • Процессоры: универсальная архитектура;
  • Разрешение экрана: 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись оригинального пакета;
  • Релиз от Balatan.
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Скачать Календарь+ Планировщик (Мод Extra) v1.09.81 MOD APK

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Скачать Календарь+ Планировщик (Мод Extra) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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