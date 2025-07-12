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Positional: Your Location Info

Positional: Your Location Info v181.0.30

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Версия:
181.0.30
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Hamza Rizwan
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
166
Описание

Приложение Positional предназначено для определения местоположения и предоставления информации о текущем положении и других параметрах, таких как высота и скорость. Оно использует GPS-технологию мобильного устройства, чтобы получать данные о координатах и другой информации о местоположении пользователя.


Кроме того, приложение также предоставляет дополнительные функции, такие как компас, уровень и часы, что делает его полезным инструментом для тех, кто часто находится на свежем воздухе и нуждается в точных данных о своем местоположении. Простой интерфейс и расширенные настройки делают использование приложения удобным и настраиваемым под потребности пользователя.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Платные

Скачать Positional: Your Location Info v181.0.30 MOD APK

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Скачать Positional: Your Location Info 13 Мб Ссылка 2 13 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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