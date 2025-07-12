Positional: Your Location Info v181.0.30
Приложение Positional предназначено для определения местоположения и предоставления информации о текущем положении и других параметрах, таких как высота и скорость. Оно использует GPS-технологию мобильного устройства, чтобы получать данные о координатах и другой информации о местоположении пользователя.
Кроме того, приложение также предоставляет дополнительные функции, такие как компас, уровень и часы, что делает его полезным инструментом для тех, кто часто находится на свежем воздухе и нуждается в точных данных о своем местоположении. Простой интерфейс и расширенные настройки делают использование приложения удобным и настраиваемым под потребности пользователя.
Полная версия
Скачать Positional: Your Location Info v181.0.30 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.