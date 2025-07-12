Battery Sound Notification (Мод, Premium Unlocked) v2.17
Звуковое уведомление о батарее - это приложение, которое предоставляет пользователю возможность настроить звуковые уведомления в зависимости от уровня заряда батареи. Вот несколько ключевых особенностей этого приложения: Приложение работает в фоновом режиме и автоматически запускается при загрузке устройства, а также после обновлений. Это гарантирует непрерывную работу и обеспечивает надежный мониторинг уровня заряда аккумулятора. Пользователи могут настроить звуковые уведомления для разных уровней заряда батареи. Например, они могут выбрать песню или звуковой эффект для полностью заряженной батареи и другой для более низкого уровня заряда. Это добавляет элемент персонализации и позволяет пользователю выбрать звук, который ему нравится.
Приложение помогает пользователям следить за состоянием батареи и предупреждать их, когда уровень заряда становится критически низким. Это полезно для предотвращения разрядки батареи в самый неподходящий момент. Приложение предоставляет простой и понятный интерфейс, который делает настройку звуковых уведомлений легкой задачей для пользователей. Пользователи могут выбирать звуковые файлы и настраивать уведомления в соответствии с их предпочтениями. Это позволяет создать уникальный опыт использования приложения.В целом, Звуковое уведомление о батарее предоставляет пользователю контроль над звуковыми уведомлениями, связанными с уровнем заряда батареи, что может сделать управление аккумулятором более интересным и персональным.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.