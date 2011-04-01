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IrCode Finder. Протокол NEC (Мод, Unlocked)

IrCode Finder. Протокол NEC (Мод, Unlocked) 14.4.4 build 182

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Версия:
14.4.4 build 182
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WasiliySoft
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 567
Скриншоты
Описание

Протокол NEC IR Code Finder - это полезный ресурс для пользователей, у которых есть или были устройства, управляемые инфракрасным (ИК) портом. Этот ресурс помогает найти и сохранить ИК-коды, используемые для управления различными устройствами, что может быть важно для обеспечения долгосрочной работоспособности продукта. Для начала поиска ИК-кодов, пользователи выбирают желаемое время поиска в меню и нажимают кнопку "ТЕСТ". После этого появляется список доступных устройств, и пользователь выбирает конкретное устройство, с которым он хочет работать.


Затем приложение определяет местоположение ИК-кодов, используемых для управления выбранным устройством, и сохраняет их. Сохраненные ИК-коды могут быть впоследствии использованы для управления устройствами через встроенный или внешний инфракрасный передатчик. Это означает, что пользователи могут иметь доступ и управлять своими устройствами, даже если они потеряли оригинальные пульты управления или если они были украдены. Протокол NEC IR Code Finder предоставляет удобный способ сохранения и восстановления ИК-кодов, что может быть особенно полезным в случаях, когда у вас есть множество устройств, и вам нужно обеспечить их управление и работоспособность.



Информация о модах

Unlocked

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать IrCode Finder. Протокол NEC (Мод, Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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