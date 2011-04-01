Описание

Протокол NEC IR Code Finder - это полезный ресурс для пользователей, у которых есть или были устройства, управляемые инфракрасным (ИК) портом. Этот ресурс помогает найти и сохранить ИК-коды, используемые для управления различными устройствами, что может быть важно для обеспечения долгосрочной работоспособности продукта. Для начала поиска ИК-кодов, пользователи выбирают желаемое время поиска в меню и нажимают кнопку "ТЕСТ". После этого появляется список доступных устройств, и пользователь выбирает конкретное устройство, с которым он хочет работать.





Затем приложение определяет местоположение ИК-кодов, используемых для управления выбранным устройством, и сохраняет их. Сохраненные ИК-коды могут быть впоследствии использованы для управления устройствами через встроенный или внешний инфракрасный передатчик. Это означает, что пользователи могут иметь доступ и управлять своими устройствами, даже если они потеряли оригинальные пульты управления или если они были украдены. Протокол NEC IR Code Finder предоставляет удобный способ сохранения и восстановления ИК-кодов, что может быть особенно полезным в случаях, когда у вас есть множество устройств, и вам нужно обеспечить их управление и работоспособность.



