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WiFi Analyzer (Мод, Patched)

WiFi Analyzer (Мод, Patched) 5.8

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Версия:
5.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
olgor.com
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
996
Скриншоты
Описание

WiFi Analyzer - это приложение, которое превращает ваше мобильное устройство в мощный анализатор Wi-Fi сети. Оно предоставляет простой и точный способ анализа вашей Wi-Fi сети и позволяет внести необходимые коррективы для улучшения качества подключения.

При помощи WiFi Analyzer вы можете решать проблемы, связанные с помехами, которые могут влиять на стабильность вашего Wi-Fi соединения. Приложение поможет вам определить причины этих помех и предоставит советы по оптимизации сети, что сделает ваше подключение более стабильным и надежным.


Одной из полезных функций приложения является возможность выбора наилучшего сетевого канала и местоположения для вашего роутера. WiFi Analyzer предоставляет информацию о доступных каналах и помогает вам выбрать наиболее подходящий канал для минимизации интерференции и максимизации скорости вашей Wi-Fi сети. Помимо этого, приложение позволяет проводить анализ устройств, находящихся в вашей близости, и оптимизировать вашу сеть для обеспечения более стабильного и быстрого соединения. Это очень полезное приложение для улучшения производительности вашей Wi-Fi сети и обеспечения бесперебойной работы ваших устройств.



Информация о модах

Полное исправление

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 Теги темы: Patched

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Скачать WiFi Analyzer (Мод, Patched) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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