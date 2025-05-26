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PDF editor & PDF converter pro

PDF editor & PDF converter pro 8.22

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Версия:
8.22
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
PDF Converter & PDF Editor Pro
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 17:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
297
Скриншоты
Описание

PDF Editor & Converter Pro - это удивительный инструмент, который помогает вам максимально оптимизировать и улучшить работу с PDF-файлами в эпоху цифровых технологий. Подобно универсальному карманному ножу, это приложение предоставляет вам множество функций, которые пригодятся в вашей повседневной работе с PDF-файлами. Одной из наиболее полезных особенностей этого приложения является его способность преобразовывать различные типы документов и изображений в формат PDF. Это означает, что вы можете легко создавать PDF-файлы из документов Word, изображений или даже целых веб-страниц. Например, если у вас есть важный текстовый документ в формате Word, который вы хотели бы поделиться с другими, вы можете быстро и легко преобразовать его в PDF с помощью этого приложения.


Точно так же, если у вас есть интересное изображение или фотография, которую вы хотели бы сохранить и поделиться, вы также можете создать PDF-файл из этой картинки. Кроме того, приложение предлагает удобный способ сохранения важных веб-страниц для долгосрочного использования. Если вы наткнулись на интересную новостную статью или информативный блог на веб-сайте, и хотели бы сохранить ее для будущих поколений, PDF Editor & Converter Pro дает вам возможность легко конвертировать всю веб-страницу в PDF-формат.

Таким образом, это приложение становится вашим надежным инструментом для работы с PDF-файлами, обеспечивая удобство и эффективность в создании и редактировании PDF-документов из разных источников.



Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Платные

Скачать PDF editor & PDF converter pro v8.22 MOD APK

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Скачать PDF editor & PDF converter pro 14 Мб Ссылка 2 14 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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