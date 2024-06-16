ADV Screen Recorder — удобное приложение, поддерживающее запись экрана на вашем устройстве. Это приложение может быстро помочь вам выполнить действия по записи, такие как запись, доступ к записанным видео, добавление символов или рисунков к видео и многое другое. Теперь вы можете легко записывать свой экран и эффективно выполнять функции для учебы и работы. Приложение станет для вас отличным инструментом для сохранения ценных видеороликов и действий с экрана вашего устройства.





ADV Screen Recorder позволяет плавно и без перерывов между движениями записывать все, что вы делаете на экране вашего устройства. Когда вы запустите приложение, в строке состояния появится кнопка «Пуск», и вы сможете щелкнуть ее, чтобы начать запись видео с экрана. Затем, если вы хотите приостановить запись или остановить запись и сохранить, вы можете нажать эти кнопки в строке состояния, чтобы выполнить действие.