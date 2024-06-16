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ADV Screen Recorder (Мод, Premium Unlocked)

ADV Screen Recorder (Мод, Premium Unlocked) 4.11.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ByteRev
Версия:
4.11.1
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
233

ADV Screen Recorder — удобное приложение, поддерживающее запись экрана на вашем устройстве. Это приложение может быстро помочь вам выполнить действия по записи, такие как запись, доступ к записанным видео, добавление символов или рисунков к видео и многое другое. Теперь вы можете легко записывать свой экран и эффективно выполнять функции для учебы и работы. Приложение станет для вас отличным инструментом для сохранения ценных видеороликов и действий с экрана вашего устройства.


ADV Screen Recorder позволяет плавно и без перерывов между движениями записывать все, что вы делаете на экране вашего устройства. Когда вы запустите приложение, в строке состояния появится кнопка «Пуск», и вы сможете щелкнуть ее, чтобы начать запись видео с экрана. Затем, если вы хотите приостановить запись или остановить запись и сохранить, вы можете нажать эти кнопки в строке состояния, чтобы выполнить действие.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать ADV Screen Recorder (Мод, Premium Unlocked) 4.11.1 взлом

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Скачать ADV Screen Recorder (Мод, Premium Unlocked) 9 Мб Ссылка 2 9 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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