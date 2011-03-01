Описание

PDF Scanner Plus – Doc Scanner — это удобное и быстрое приложение для сканирования, которое позволяет легко и мгновенно создавать копии текста и изображений на вашем устройстве. Приложение эффективно справляется с задачами, помогая пользователям обрабатывать большой объем работы в течение дня и делая процесс сканирования удобным и доступным.





С помощью встроенной камеры PDF Scanner Plus можно захватывать, сканировать и сохранять важные документы или изображения в виде файлов, которые будут полезны в вашей работе. Приложение также позволяет настраивать частоту кадров и диапазон камеры, чтобы адаптировать процесс сканирования под ваши потребности и получать качественные результаты для работы.