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PDF Сканер Документов Плюс (Мод, Premium Unlocked)

PDF Сканер Документов Плюс 1.3.11

Unlocked
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Версия:
1.3.11
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Digitalchemy, LLC
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30
Скриншоты
Описание

PDF Scanner Plus – Doc Scanner — это удобное и быстрое приложение для сканирования, которое позволяет легко и мгновенно создавать копии текста и изображений на вашем устройстве. Приложение эффективно справляется с задачами, помогая пользователям обрабатывать большой объем работы в течение дня и делая процесс сканирования удобным и доступным.


С помощью встроенной камеры PDF Scanner Plus можно захватывать, сканировать и сохранять важные документы или изображения в виде файлов, которые будут полезны в вашей работе. Приложение также позволяет настраивать частоту кадров и диапазон камеры, чтобы адаптировать процесс сканирования под ваши потребности и получать качественные результаты для работы.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PDF Сканер Документов Плюс (Мод, Premium Unlocked) v1.3.11 MOD APK

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Скачать PDF Сканер Документов Плюс (Мод, Premium Unlocked) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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