Версия:
1.3.11
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Digitalchemy, LLC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:26
Возраст:
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30
Описание
PDF Scanner Plus – Doc Scanner — это удобное и быстрое приложение для сканирования, которое позволяет легко и мгновенно создавать копии текста и изображений на вашем устройстве. Приложение эффективно справляется с задачами, помогая пользователям обрабатывать большой объем работы в течение дня и делая процесс сканирования удобным и доступным.
С помощью встроенной камеры PDF Scanner Plus можно захватывать, сканировать и сохранять важные документы или изображения в виде файлов, которые будут полезны в вашей работе. Приложение также позволяет настраивать частоту кадров и диапазон камеры, чтобы адаптировать процесс сканирования под ваши потребности и получать качественные результаты для работы.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать PDF Сканер Документов Плюс (Мод, Premium Unlocked) v1.3.11 MOD APK
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