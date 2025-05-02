AmpereFlow: Battery Speed, AOD (Мод, Unlocked) 1.5.2
AmpereFlow: Battery Speed, AOD — это удобное приложение для мониторинга состояния аккумулятора и контроля процесса зарядки. С ним пользователи могут в реальном времени отслеживать ключевые параметры, такие как сила тока и мощность, что помогает контролировать процесс зарядки и защитить аккумулятор от перегрузки. Приложение оснащено простым и интуитивно понятным интерфейсом, который упрощает использование, а благодаря функции защиты аккумулятора пользователи могут продлить срок его службы.
Когда устройство подключается к зарядке, AmpereFlow отображает на главном экране сводные данные о процессе, позволяя удобно следить за показателями и вовремя обнаруживать возможные проблемы. Это приложение — незаменимый помощник для пользователей, стремящихся заботиться о батарее своего устройства и оптимизировать процесс зарядки.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.