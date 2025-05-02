android-1.ru / Программы / Инструменты / AmpereFlow: Battery Speed, AOD (Мод, Unlocked)
AmpereFlow: Battery Speed, AOD (Мод, Unlocked)

AmpereFlow: Battery Speed, AOD (Мод, Unlocked) 1.5.2

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.5.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Androxus
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
182
Скриншоты
Описание

AmpereFlow: Battery Speed, AOD — это удобное приложение для мониторинга состояния аккумулятора и контроля процесса зарядки. С ним пользователи могут в реальном времени отслеживать ключевые параметры, такие как сила тока и мощность, что помогает контролировать процесс зарядки и защитить аккумулятор от перегрузки. Приложение оснащено простым и интуитивно понятным интерфейсом, который упрощает использование, а благодаря функции защиты аккумулятора пользователи могут продлить срок его службы.


Когда устройство подключается к зарядке, AmpereFlow отображает на главном экране сводные данные о процессе, позволяя удобно следить за показателями и вовремя обнаруживать возможные проблемы. Это приложение — незаменимый помощник для пользователей, стремящихся заботиться о батарее своего устройства и оптимизировать процесс зарядки.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AmpereFlow: Battery Speed, AOD (Мод, Unlocked) v1.5.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать AmpereFlow: Battery Speed, AOD (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
PDF-динамик и PDF-ридер (Мод, Premium Unlocked)
PDF-динамик и PDF-ридер (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.4.22
SHARE: Share it, File Transfer (Мод, Premium Unlocked)
SHARE: Share it, File Transfer (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.7.7
X-видео загрузчик (Мод, Unlocked)
X-видео загрузчик (Мод, Unlocked)
Version: 2.1.39
Screenshot Snapshot: NexSnap (Мод, Premium Unlocked)
Screenshot Snapshot: NexSnap (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.2.4
SheetsReader:View, Edit, Share (Мод, Premium Unlocked)
SheetsReader:View, Edit, Share (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.2.0
DreamFace: видео редактор с ИИ (Мод, Unlocked)
DreamFace: видео редактор с ИИ (Мод, Unlocked)
Version: 4.8.5
Net Blocker - Firewall per app (Мод, Premium Unlocked)
Net Blocker - Firewall per app (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.7.6
Компас & высотомер (Мод, Premium Unlocked)
Компас & высотомер (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.8.1

Отзывы о AmpereFlow: Battery Speed, AOD (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив