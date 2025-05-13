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Pixolor - Живая Пипетка (Мод, Unlocked)

Pixolor - Живая Пипетка (Мод, Unlocked) 1.6.6

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Версия:
1.6.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hanping
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 19:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
271
Скриншоты
Описание

Pixolor - это впечатляющее приложение, которое предлагает ряд уникальных функций для улучшения вашего опыта использования мобильных приложений. Одна из самых захватывающих функций этого приложения - это возможность плавно навигировать над вашими приложениями и получать расширенное представление основных пикселей.


С помощью Pixolor вы сможете выделять цвета и получать координаты пикселей на экране вашего устройства. Это особенно полезно для дизайнеров, которые хотят анализировать и сопоставлять цвета, а также для людей с ослабленным зрением, которые хотят увеличить определенные области экрана для лучшей читаемости.


Функция плавания позволяет вам свободно перемещаться по экрану и точно определять цвета пикселей, а также получать их координаты. Это очень полезно при работе с графикой, выборе цветовой палитры или просто для любознательных пользователей, которые хотят изучать состав элементов интерфейса. Pixolor также предлагает другие полезные инструменты, такие как выбор цвета в формате HEX или RGB, сохранение цветовых палитр, а также возможность делать скриншоты и делиться ими с другими людьми.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Pixolor - Живая Пипетка (Мод, Unlocked) v1.6.6 MOD APK

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Скачать Pixolor - Живая Пипетка (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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