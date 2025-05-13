Описание

Pixolor - это впечатляющее приложение, которое предлагает ряд уникальных функций для улучшения вашего опыта использования мобильных приложений. Одна из самых захватывающих функций этого приложения - это возможность плавно навигировать над вашими приложениями и получать расширенное представление основных пикселей.





С помощью Pixolor вы сможете выделять цвета и получать координаты пикселей на экране вашего устройства. Это особенно полезно для дизайнеров, которые хотят анализировать и сопоставлять цвета, а также для людей с ослабленным зрением, которые хотят увеличить определенные области экрана для лучшей читаемости.





Функция плавания позволяет вам свободно перемещаться по экрану и точно определять цвета пикселей, а также получать их координаты. Это очень полезно при работе с графикой, выборе цветовой палитры или просто для любознательных пользователей, которые хотят изучать состав элементов интерфейса. Pixolor также предлагает другие полезные инструменты, такие как выбор цвета в формате HEX или RGB, сохранение цветовых палитр, а также возможность делать скриншоты и делиться ими с другими людьми.