Pixolor - Живая Пипетка (Мод, Unlocked) 1.6.6
Pixolor - это впечатляющее приложение, которое предлагает ряд уникальных функций для улучшения вашего опыта использования мобильных приложений. Одна из самых захватывающих функций этого приложения - это возможность плавно навигировать над вашими приложениями и получать расширенное представление основных пикселей.
С помощью Pixolor вы сможете выделять цвета и получать координаты пикселей на экране вашего устройства. Это особенно полезно для дизайнеров, которые хотят анализировать и сопоставлять цвета, а также для людей с ослабленным зрением, которые хотят увеличить определенные области экрана для лучшей читаемости.
Функция плавания позволяет вам свободно перемещаться по экрану и точно определять цвета пикселей, а также получать их координаты. Это очень полезно при работе с графикой, выборе цветовой палитры или просто для любознательных пользователей, которые хотят изучать состав элементов интерфейса. Pixolor также предлагает другие полезные инструменты, такие как выбор цвета в формате HEX или RGB, сохранение цветовых палитр, а также возможность делать скриншоты и делиться ими с другими людьми.
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Скачать Pixolor - Живая Пипетка (Мод, Unlocked) v1.6.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.