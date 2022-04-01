Версия:
1.4.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tool Apps Hub
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
115
Описание
Используйте PDF Speaker & PDF Reader для полного погружения в мир литературы и знаний! Это универсальное приложение предлагает не просто просмотр, но и прослушивание ваших PDF-файлов с помощью технологии преобразования текста в речь (Voice Reader), что делает его отличным выбором для тех, кто ценит удобство и эффективность.
С PDF Speaker & PDF Reader вы можете наслаждаться аудио-версией ваших документов, будь то книги, исследования или учебные материалы. Позвольте приложению читать текст вслух, пока вы отдыхаете, в пути или заняты другими делами. Это улучшит восприятие и понимание информации, делая процесс обучения и чтения еще более удобным и увлекательным.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать PDF-динамик и PDF-ридер (Мод, Premium Unlocked) v1.4.22 MOD APK
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Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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